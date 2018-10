Premier Morawiecki: Pytam współpracowników, jak tam opozycja. Oni pytają – TVN czy „Fakt”?

W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że rząd PiS nie zamierza wycofywać się ze zmian w wymiarze sprawiedliwości. Jak przekonywał, „ona jest potrzebna dla sprawnego funkcjonowania państwa. W programie”Wydarzenia i opinie„ w Polsat News stwierdził, że aż 80 proc. społeczeństwa chce reformy w tym obszarze.

– Myślę, że tak, tutaj jesteśmy krzywdzeni przez Brukselę, a to dlatego, że Bruksela, ale tak naprawdę też kilka krajów zachodnioeuropejskich, bardzo ważnych, zacnych, nie rozumie sytuacji w Polsce, która jest sytuacją systemu postkomunistycznego – dodawał Morawiecki.

Mateusz Morawiecki o sprostowaniu

Premier odniósł się też do wyroku sądu, który nakazał mu wydanie sprostowania swoich słów. – Użyłem czasu „wydajemy”, a sąd uznał, że powinniśmy użyć czasu „wydamy”, ponieważ dopiero trzy dni później na Radzie Ministrów przyjęliśmy tę ustawę. Ale prawda jest taka, że my wydajemy, dzisiaj już, 1 mld 300 mln i te pieniądze są już, że tak powiem, skonsumowane na drogi lokalne, a fundusz, który utworzyliśmy, to fundusz 6 mld – mówił.

Morawiecki o „opozycji”

W trakcie wywiadu padły też słowa dotyczące opozycji, czy raczej mediów. – Jak czasami pytam moich współpracowników w sztabie wyborczym: jak tam opozycja? Co oni robią? To często mi mówią: ale która opozycja? Cytuję: TVN czy Fakt? Mówią, że w pierwszej kolejności zawsze trzeba popatrzeć co tam „Fakty” – opowiadał Mateusz Morawiecki.

