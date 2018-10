W poniedziałek audiencja pary prezydenckiej u papieża Franciszka

Będzie to już trzecie spotkanie obecnego prezydenta z papieżem Franciszkiem. Po raz pierwszy Andrzej Duda gościł w Watykanie w listopadzie 2015 roku. Do kolejnego spotkania doszło w Polsce podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. Obecna wizyta ma związek z przypadającą we wtorek 16 października 40. rocznicą wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Minister Krzysztof Szczerski zaznacza, że rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy i papieża Franciszka będzie dotyczyć kwestii polskich, także w kontekście przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Innym tematem rozmowy – dodał minister – będą współczesne problemy i wyzwania globalne.

Pomoc dla biedniejszych krajów

– Prezydent jedzie z przesłaniem o Polsce, jako kraju odpowiedzialnym, kierującym się wartościami solidarności, pokoju, wartościami chrześcijańskimi, które nas do tego zobowiązują, żeby widzieć nie tylko własne potrzeby, ale widzieć szersze potrzeby na świecie i być aktywnym w działaniu na rzecz wyrównywania szans, pokoju na świecie, pomocy biedniejszym krajom – mówi szef gabinetu Prezydenta.

– Polska jest krajem, który jest adwokatem równości państw, wyrównywania szans, ale także pomocy tym, którzy są słabsi, a mają takie same prawa i taką samą godność – dodaje. Na poniedziałek zaplanowano także rozmowę prezydenta z kard. Pietro Parolinem, sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej.

Plan wizyty na wtorek

We wtorek 16 października para prezydencka weźmie udział we mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II w bazylice św. Piotra w Watykanie. Mszę będzie koncelebrować grupa polskich księży, przewodniczyć jej będzie kardynał Zenon Grocholewski, a homilię wygłosi arcybiskup Jan Pawłowski. Po liturgii Andrzej Duda złoży wieniec przy grobie papieża Polaka.

Tego samego dnia, z okazji Światowego Dnia Żywności, prezydent złoży wizytę w Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w Rzymie. W siedzibie FAO prezydent wygłosi przemówienie w trakcie sesji plenarnej, a następnie spotka się z dyrektorem generalnym Jose Graziano da Silva.

Szczerski przekazał, że debata w FAO będzie dotyczyła powiązania kwestii żywnościowych z kwestią klimatyczną. – Prezydent będzie mówił o związkach pomiędzy ochroną klimatu, potrzebą zrównoważonego rozwoju a programami żywnościowymi, potrzebami rolnictwa i produkcji żywności na świecie – podkreślił prezydencki minister.

Po południu para prezydencka złoży wizytę w siedzibie głównej Światowego Programu Żywnościowego (WFP). W WFP zaplanowano założenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych w akcjach humanitarnych oraz spotkanie prezydenta i dyrektora Zarządzającego Światowego Programu Żywnościowego Davida Beasleya.

