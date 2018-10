Prezydent Duda komentuje plotki o kryzysie w swoim małżeństwie

Od pewnego czasu media spekulowały, że Pierwsza Dama jest osamotniona i myśli nawet o powrocie do Krakowa. Pisano też o rzekomym kryzysie małżeńskim Agaty Kornhauser-Dudy i Andrzeja Dudy. Do plotek odniósł się na łamach tygodnika „Sieci” sam prezydent. – Jesteśmy małżeństwem od 20 lat, a parą jesteśmy już od czasów licealnych. Kochamy się, lubimy, nigdy na szczęście nie było w naszym związku poważniejszego kryzysu i nadal, za co Bogu dziękuję, nie ma – zaznaczył Duda.

– Agata jest nie tylko fantastyczną żoną, lecz także świetną Pierwszą Damą. Bardzo rzetelnie, godnie i z ogromną klasą pełni swoją funkcję, za co jestem jej ogromnie wdzięczny. Ale to nie tylko towarzyszenie mi przy uroczystościach oficjalnych, wymaganych protokołem. Jest także bardzo aktywna w działalności dobroczynnej, bierze udział w akcjach charytatywnych. Odwiedza szpitale, hospicja, spotyka się z dziećmi i młodzieżą, stara się pomagać w wielu obszarach. Wykonuje bardzo dużo pożytecznej i dobrej pracy. Jej kalendarz jest nie mniej wypełniony spotkaniami, wizytami, wyjazdami niż mój. A przy tym robi to skromnie, bez fleszy, aparatów i kamer – podkreślił Andrzej Duda.