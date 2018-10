Macedonia gotowa zmienić nazwę. Parlament zainicjował procedurę

Przed kilkoma tygodniami w kraju odbyło się referendum w tej sprawie. Choć za zmianą nazwy kraju opowiedziało się ponad 90 proc. wyborców, nie miało ono mocy wiążącej ze względu na zbyt niską frekwencję. Oznaczało to, że decyzję w tej kwestii musi podjąć parlament. Premier Macedonii Zoran Zaew zagroził, że zwoła przedterminowe wybory, jeżeli parlament nie „uszanuje demokratycznej woli obywateli” i nie poprze zmiany nazwy państwa. – Jeżeli, jak wszyscy się spodziewamy, większość obywateli było „za” (zmianą nazwy państwa – red.), wtedy przyszłość jest jasna – powiedział w niedzielę Zaevw po zamknięciu lokali wyborczych. – Głosowanie parlamentarzystów musi zdecydowanie stanowić głos „za” w kontekście przyspieszenia procesów w kierunku NATO i Unii Europejskiej – podkreślił.

Zaew: To historyczny dzień

Głosowanie w parlamencie odbyło się w piątek 19 października wieczorem. Wprowadzenie zmian w konstytucji poparło 80 członków 120-osobowego parlamentu Macedonii, co dało dokładnie 2/3 głosów potrzebne do zmiany konstytucji. Oznacza to, że pomysł przemianowania kraju na Republikę Północnej Macedonii dostał kolejne zielone światło. Teraz pora na kolejne etapy procesu legislacyjnego, w tym zgodę prezydenta, który wcześniej usiłował blokować pomysł.

Radość z postawy deputowanych wyraził premier Zoran Zaew. – Dziś jest historyczny dzień dla naszego kraju. Macedonia stanie się częścią europejskiej rodziny, a nasze marzenia i wizje lepszego życia w lepszym kraju się spełnią – mówił szef rządu. Zakończenie sporu z Grecją otwiera krajowi drogę do NATO i EU. Wcześniej rząd w Atenach blokował dążenia sąsiada. Wstępne porozumienie w sprawie zmiany nazwy Macedonii zostało zawarte w czerwcu.

Zmiany nazwy domagali się Grecy

Macedonia ogłosiła niepodległość w 1991 roku, unikając przemocy, która towarzyszyła większości rozpadu Jugosławii. Grecja zgodziła się, że dopóki spór nie zostanie rozstrzygnięty, kraj, którego populacja wynosi około 2 miliony osób, może być określany w skali międzynarodowej jako "FYROM" – Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. To jest nazwa, pod którą państwo zostało przyjęte do Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1993 roku. Premier Zoran Zaew, który przejął władzę w maju tego roku, zobowiązał się przyspieszyć starania kraju o przystąpienie do UE i NATO oraz pracę nad rozwiązaniem sporu o nazwę.