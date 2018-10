Prowadzili „kampanię gwałtów” na dzieciach. Sąd publikuje zdjęcia gangu pedofilów

BBC podaje, że do przestępstw dochodziło na terenie miasta Huddersfield w hrabstwie West Yorkshire w latach 2004-2011. Mężczyźni, głównie pochodzenia pakistańskiego, zorganizowali sieć pedofilską, w ramach której w metodyczny sposób wykorzystywali kilkanaście dziewcząt. Najmłodsza ich ofiara miała 11 lat, najstarsza 17. Choć procesy toczą się od wielu miesięcy, dopiero teraz do brytyjskich mediów trafiły szczegóły sprawy, ponieważ są zdecydował się na zniesienie tajemnicy postępowania. Ujawniono tożsamość skazanych mężczyzn, szczegóły ich działań i opublikowano ich zdjęcia.

Przywódca gangu, 35-letni Amere Singh Dhaliwal, we wcześniejszym procesie został skazany na dożywocie. Podczas ogłaszania wyroku sędzia określił jego działania mianem „nieludzkich” . Inni członkowie gangu usłyszeli wyroki od 5 do 18 lat więzienia. Jednocześnie śledczy przyznają, że oprawców mogło być znacznie więcej.

„To była po prostu kampania gwałtów”

W trakcie postępowania ustalono, że w ramach pedofilskiego kręgu mężczyźni przekazywali sobie nawzajem ofiary, traktując je jak towary i wykorzystując w dowolny sposób dla zaspokojenia swoich pragnień seksualnych. Poszkodowanym nastolatkom były podawane narkotyki i alkohol. Mężczyźni wykorzystywali ich zaufanie, a następnie coraz bardziej uzależniali od siebie, by w końcu wykorzystać.