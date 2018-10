Ambasador USA o wizach dla Polaków. Padła odważna deklaracja

– Uważam, że nigdy nie powinniśmy mieć programu wizowego. Czy powinniśmy go znieść? Absolutnie tak – powiedziała Georgette Mosbacher. Ambasador USA w Polsce podkreśliła, że ta sprawa jest jednym z jej priorytetów. – Jestem ambitna, nie lubię przegrywać i składam w całość plan działań, by to osiągnąć. Uważam, że Polacy na to zasługują. Są wspaniałymi sojusznikami, dzielimy te same wartości i potrzebujemy to zrealizować – dodała.

Mosbacher zdradziła, że chciałaby, aby wizy dla Polaków zostały zniesione w ciągu 12-18 miesięcy.

Mosbacher: To może być ostatnia sprawa, jaką załatwię

Ambasador USA w Polsce na temat wiz mówiła także w niedawnym wywiadzie dla RMF FM. – Nie mogę usprawiedliwić faktu, że nie byliście dotąd objęci programem bezwizowym. Powinniście być. Moje stanowisko w tej sprawie jest bardzo jasne, ale to nie wystarczy – odpowiadała.

– Wiem, że sprawa zyskała teraz należną jej uwagę na wysokim szczeblu w Waszyngtonie – dodawała ambasador. – Mamy już plan działania, a skoro już powiedziałam, że zależy mi na wynikach, chcę go przedstawić i wprowadzić w życie. To może być ostatnia sprawa, którą załatwię, ale jestem zdeterminowana, by ten program bezwizowy przeprowadzić – zapewniała.

Czytaj także:

Andrzej Duda w Berlinie mówił o...żarówkach. „To są problemy, nad którymi zastanawiają się ludzie”