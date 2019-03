Izba Gmin odrzuciła wszystkie osiem scenariuszy ws. brexitu

Wspominane scenariusze to:

Twardy brexit bez umowy do 12 kwietnia – propozycja Johna Barona (Partia Konserwatywna) 400 głosów na nie, 160 na tak

bez umowy do 12 kwietnia – propozycja Johna Barona (Partia Konserwatywna) Wspólny rynek 2.0 – UK pozostaje w jednolitym rynku i negocjuje tymczasowe warunki unii celnej (Nick Boles, Partia Konserwatywna) 283 głosy na nie, 188 na tak

– UK pozostaje w jednolitym rynku i negocjuje tymczasowe warunki unii celnej (Nick Boles, Partia Konserwatywna) EOG/EFTA – członkostwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu. Plan podobny do powyższego, ale odrzuca unię celną i zakłada, że irlandzki mechanizm zabezpieczający musi zostać zastąpiony alternatywnymi rozwiązaniami (George Eustice, Partia Konserwatywna) 377 głosów na nie, 65 na tak

– członkostwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu. Plan podobny do powyższego, ale odrzuca unię celną i zakłada, że irlandzki mechanizm zabezpieczający musi zostać zastąpiony alternatywnymi rozwiązaniami (George Eustice, Partia Konserwatywna) Unia celna – negocjacje nt. stałej unii celnej z UE po brexicie, ale opuszczenie wspólnego rynku (Ken Clarke, Partia Konserwatywna) 272 głosy na nie, 264 na tak (8 głosów różnicy, najmniejsza różnica)

– negocjacje nt. stałej unii celnej z UE po brexicie, ale opuszczenie wspólnego rynku (Ken Clarke, Partia Konserwatywna) Alternatywny plan laburzystów, tzw. łagodny brexit - unia celna z UE i „ścisłe dostosowanie” do jednolitego rynku (Jeremy Corbyn, Partia Pracy) 307 głosów na nie, 237 na tak



- unia celna z UE i do jednolitego rynku (Jeremy Corbyn, Partia Pracy) Odwołanie artykułu 50 – rezygnacja z brexitu. Posłowie zostaną poproszeni o zagłosowanie nad bezumownym wyjściem z UE i jeśli odrzucą tę opcję, art. 50 zostanie cofnięty (Joanna Cherry, Szkocka Partia Narodowa) 293 głosy na nie, 268 na tak

– rezygnacja z brexitu. Posłowie zostaną poproszeni o zagłosowanie nad bezumownym wyjściem z UE i jeśli odrzucą tę opcję, art. 50 zostanie cofnięty (Joanna Cherry, Szkocka Partia Narodowa) Organizacja referendum ratyfikacyjnego dla ostatecznej decyzji parlamentu ws. brexitu. Miałoby zostać przeprowadzone niezależnie od tego, jaka to będzie decyzja (Margaret Beckett, Partia Pracy) 295 głosów na nie, 268 na tak

dla ostatecznej decyzji parlamentu ws. brexitu. Miałoby zostać przeprowadzone niezależnie od tego, jaka to będzie decyzja (Margaret Beckett, Partia Pracy) Plan B Malthouse'a. „Sterowany” bezumowny brexit z okresem przejściowym – próba wynegocjowania okresu przejściowego nawet w razie odrzucenia umowy wyjścia z UE. 422 głosy na nie, 139 na tak.

May postawiła wszystko na jedną kartę

Przed środowym głosowaniem premier Theresa May zapowiedziała, że jest gotowa złożyć rezygnację, jeśli przyjęte zostanie proponowane przez nią porozumienie z Unią Europejską dotyczące warunków brexitu. – Jestem gotowa opuścić to stanowisko wcześniej niż zamierzałam, by zrobić to, co jest właściwe dla tego kraju. Proszę wszystkich w tym pomieszczeniu, by poparli umowę, abyśmy mogli dopełnić naszego historycznego obowiązku – zrealizować wolę Brytyjczyków i opuścić Unię Europejską w płynny i uporządkowany sposób – powiedziała premier na spotkaniu z przedstawicielami klubu parlamentarnego Partii Konserwatywnej, tzw. komitetu 1922.

Co dalej – jakie są opcje?

Z ustaleń ubiegłotygodniowego szczytu Rady Europejskiej wynika, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską do 22 maja wówczas, gdy Izba Gmin zatwierdzi wynegocjowaną umowę z Unią Europejską. Porozumienie było już odrzucane przez brytyjskich parlamentarzystów, a unijni przywódcy są gotowi i na taki obrót spraw. Gdy umowa nie zostanie przegłosowana do końca tego tygodnia, brexit nastąpi do 12 kwietnia. Wówczas Brytyjczycy będą musieli pożegnać się z UE bez umowy albo przedłużyć członkostwo do czasu wyjścia z impasu, m.in poprzez nową umowę. „Do tego dnia wszystkie opcje pozostaną otwarte”- przekazał Tusk w swoim oświadczeniu.

