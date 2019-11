„Czy Wrocław należy jeszcze do Rzeczypospolitej?” Braun domaga się informacji od szefa MSWiA

Grzegorz Braun w środę 13 listopada zgłosił wniosek o przerwę w obradach w celu uzupełnienia porządku dziennego. – Porządek powinien być uzupełniony w trybie pilnym o nadzwyczajną informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji z odpowiedzią na pytanie, czy miasto Wrocław należy jeszcze do Rzeczypospolitej Polskiej – oświadczył Grzegorz Braun. – Ponieważ doniesienia z ostatnich dni i godzin nasuwają zasadne podejrzenie, że działa się tam na podstawie jakiegoś innego prawa. Prawa, które nie jest stanowione i nie obowiązuje na terytorium RP. Ludzie byli bici, gazowani, zamykani – stwierdził poseł. Zaapelował, by dać wyraz woli dekomunizacji.

Rozwiązany marsz we Wrocławiu