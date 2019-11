Kinga Rusin znów rozbiera się w słusznej sprawie. Prosi o reakcje w social mediach

„Polubcie, komentujcie, przekażcie dalej! Piszcie do nas jeżeli chcecie, żebyśmy zajęli się jakimś ważnym tematem związanym z polską przyrodą. Nie straszni nam myśliwi, politycy, lobby leśne czy biznes futrzarski! Uważamy, że każdy obywatel ma prawo wiedzieć o wszystkim co dotyczy jego własności. Bo polska przyroda, polskie lasy i żyjące tam dziko zwierzęta, a także przydrożne drzewa i parki to własność Narodu, a nie kolesi z bronią czy drwali!” – pisała na swoim koncie na Instagramie Kinga Rusin i odsyłała do profilu Zielone Serca, czyli inicjatywy, którą utworzyła wspólnie z partnerem, Markiem Kujawą.

„To szokujące i oburzające, ale to prawda! Myśliwi będą zajmować się ochroną przyrody w Polsce! Szefową komisji ochrony środowiska w sejmie została posłanka Urszula Pasławska, obrończyni hodowli futerkowej! Jest prezeską Klubu Dian zrzeszającego ponad 3 tys. kobiet myśliwych” – donosi Rusin. „Polska przyroda nie trafiła w dobre ręce, dlatego jako społeczność Zielonych Serc musimy jeszcze bardziej stanowczo wyrazić swój głos! Piszcie i informujcie nas o bulwersujących przypadkach niszczenia naszego środowiska!” – pisze dalej.

Zielone Serca

Kinga Rusin wraz ze swoim partnerem Markiem Kujawą zainicjowała projekt Zielone serca. Jak tłumaczyła w czerwcu, jest to społeczność osób, które chcą chronić polską przyrodę i środowisko naturalne. „Jedną tylko »ustawą Szyszki« wycięto w ciągu kilku miesięcy 3 miliony drzew (w tym z obszarów chronionych)! Niszczy się parki narodowe, zatruwa powietrze i wodę, zabija dzikie zwierzęta, w tym gatunki chronione! Decyzje rządzących doprowadzają nas na skraj katastrof ekologicznych. Brakuje nam wody pitnej, nie mamy czym oddychać! Zniszczona natura to zniszczone zdrowie i krótsze życie. Zniszczona natura to brak wody, brak czystego powietrza, brak cienia. Zniszczona natura to wyższe ceny żywności. Zniszczona natura to brak miejsc wypoczynku dla ciebie i twojej rodziny. Zniszczona natura to mniejsze zyski z turystyki dla Polski” - tłumaczyła dziennikarka.

