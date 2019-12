Kanclerz Angela Merkel z wizytą w Auschwitz-Birkenau

Kanclerz Angela Merkel i Premier Mateusz Morawiecki wspólnie przeszli przez bramę z napisem „Arbeit macht frei”, prowadzącą na teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Politycy oddali hołd ofiarom, składając wieńce pod Ścianą Śmierci.

Morawiecki: Musimy dbać o pamięć

– Druty, mury, domy, chodniki, baraki są niemymi świadkami tamtych zbrodni. Zbrodni z czasów II Wojny Światowej popełnianych na więźniach -Żydach, Polakach, więźniach Rosyjskich, Romach, Sinti – mówił premier Mateusz Morawiecki w trakcie uroczystości z okazji 10-lecia Fundacji Auschwitz-Birkenau. – Dzisiaj odchodzą ludzie, którzy są świadkami tamtych strasznych czasów. Jesteśmy zobowiązani, żeby tę pamięć pielęgnować, bo jeżeli pamięć odchodzi to tak jakbyśmy zapewnili drugi raz cierpienie tym, co przeżyli tu niewyobrażalne piekło – dodał.

Zwracając się do ocalałych, premier podkreślił, że państwo polskie zobowiązuje się do „dbania o pamieć o tamtych czasach, do pamięci o zbrodniach nazistowskich Niemiec” . – Chcę podkreślić, że sprawiedliwość spóźniona wobec ofiar wymaga tej pamięci – dodał.

Merkel: Odczuwam ogromny wstyd

Kanclerz Angela Merkel zaznaczyła, że konieczna jest pamięć o zbrodniach, ale też o tym, kto za nimi stał. – Odczuwam ogromny wstyd wobec barbarzyńskich zbrodni, dokonanych przez Niemców. Zbrodni, przekraczających granice wszystkiego, co wyobrażalne – mówił polityk, której słowa cytuje Polskie Radio 24. – Musimy pamiętać o zbrodniach, jakie zostały tu popełnione i nazwać je po imieniu. Auschwitz – ta nazwa symbolizuje mord dokonany na Żydach Europy, ludobójstwo dokonane na Sinti i Romach, zamordowanie więźniów politycznych i przedstawicieli polskiej inteligencji – dodała.

Trzeci kanclerz Niemiec w Auschwitz

Merkel przyjęła zaproszenie założonej z inicjatywy Władysława Bartoszewskiego Fundacji Auschwitz-Birkenau z okazji 10. rocznicy jej powstania. Przed kilkoma dniami niemiecki rząd federalny poinformował, że zamierza przeznaczyć kolejne 60 milionów euro na wsparcie tej inicjatywy.

Do tej pory tylko dwaj niemieccy kanclerze w trakcie trzech wizyt odwiedzili były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Helmut Schmidt odwiedził obóz w 1977 roku, a Helmut Kohl w 1989 i w 1995 roku.

