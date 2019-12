Platforma Obywatelska wybrała kandydata na prezydenta

Konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej rozpoczęła się o godzinie 10:30 w hali Global Expo na Pradze Północ. Po wystąpieniach m.in. kandydatów, ponad 700 delegatów przystąpiło do wyboru. Głosowanie było tajne i odbywało się przy pomocy kart do głosowania.

– Wygrałam z Jarosławem Kaczyńskim w Warszawie, wygram z Andrzejem Dudą. Będę prezydentem wszystkich Polaków – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska po ogłoszeniu wyników. – Wygramy te wybory, nie będą się już Polacy musieli wstydzić prezydenta, będę prezydentem wszystkich Polaków. Od dzisiaj pracujemy na zwycięstwo, zapraszam do tego wszystkie Polki i Polaków, możemy wygrać i wygramy w maju, zapraszam was do zwycięstwa – podkreśliła.

Do tej pory poparcia wicemarszałek Sejmu Małgorzacie Kidawie-Błońskiej udzielili między innymi prezydenci Rafał Trzaskowski, Hanna Zdanowska, Jacek Karnowski i Arkadiusz Chęciński.

