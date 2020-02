Gawkowski zapowiada pozew przeciwko TVP. Za materiał o Robercie Biedroniu

– W piątek na antenie TVP został wyświetlony materiał, w którym pokazywane jest zdjęcie Roberta Biedronia, na którym ma podniesioną rękę, sugerując, że on „hajluje". Opublikowałem to samo zdjęcie, ma na nim dwie ręce podniesione – pozdrawia ludzi. Przycięto zdjęcie, dlatego dziś złożymy zawiadomienie do KRRiT o naruszeniu standardów przez TVP – poinformował Krzysztof Gawkowski cytowany przez Wirtualną Polskę. W dalszej części audycji polityk powiedział, że „pozew będzie przeciwko telewizji”, bo nie wiadomo, kto montował ten materiał. – Mam nadzieję, że TVP to ustali, wskaże winnego i pokaże, kto zmontował materiał, który miał deprecjonować kandydata na prezydenta, Roberta Biedronia – powiedział w programie „Tłit".

„Tam jest jedna zasada”

– Będziemy się domagać sprostowania na antenie, dlatego że uważamy, że takie sprostowanie po prostu się należy. Jeżeli ktoś używa zdjęcia i przycina je w połowie… Tak jakbyśmy zrobili zdjęcie – pokazali, że jestem u pana redaktora i byśmy przycięli pół zdjęcia, powiedzieli, że z kimś innym byłem. To nieuczciwe. Nie można tak robić. Jak można przyciąć zdjęcie do połowy i powiedzieć, że masz jedną rękę podniesioną do góry, jak miałeś dwie podniesione? – komentował Gawkowski. Polityk ocenił także, jakie zasady jego zdaniem obowiązują w Telewizji Polskiej. – W TVP nie ma żadnych zasad. Tam jest jedna zasada – wspierać PiS, bo za to bierzemy kasę – powiedział.

Czytaj także:

Trump i Schwarzenegger w pierwszym spocie Andrzeja Dudy. „Niech żyje Polska”