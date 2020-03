Dworczyk: Nie ma przesłanek, aby wprowadzić stan nadzwyczajny

Michał Dworczyk pytany był na antenie TVN24 o to, co będzie z wyborami prezydenckimi w obliczu pandemii koronawirusa. – To nie jest kwestia tego, co dzisiaj pan redaktor czy ja czujemy, tylko kwestia pewnego porządku prawnego. Wybory można odsunąć wyłącznie w czasie stanu nadzwyczajnego, w innej sytuacji takich możliwości nie ma. To nie jest decyzja uznaniowa. Dzisiaj nie ma przesłanek, żeby wprowadzić stan nadzwyczajny – stwierdził.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odniósł się także do liczby wykonywanych w Polsce testów na koronawirusa. Dworczyk stwierdził, że „jest ich dużo” i cały czas są kupowane. – Jeżeli chodzi w ogóle o nasze moce przerobowe, mówiąc tak kolokwialnie, to one są na poziomie między 3500 a 4000 (testów na dobę – red.). Mówię to z pamięci, nie posługując się danymi. Precyzyjne dane są oczywiście dostępne w MZ i one się wciąż powiększają, dlatego że liczba laboratoriów, które wykonują testy, też się zwiększa – powiedział. – Natomiast dzisiaj, gdybyśmy chcieli rzeczywiście wykonywać dziennie więcej niż te 4 tysięcy, to byłby zapewne problem z liczbą placówek, które mogą je realizować. Nie mniej, jak powiedziałem, ta liczba każdego dnia niemal wzrasta – dodał.

