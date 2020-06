Senator Pęk: Współpraca z Gowinem kosztowała nas sporo nerwów. Pewnie nadal tak będzie

– Na ostatnim etapie związanym z prawem wyborczym, sporo nerwów kosztowała nas współpraca z premierem Gowinem. I pewnie nadal będzie nas kosztowała sporo nerwów – mówił Marek Pęk w programie „Gość Radia Zet”. – Ufam, że ten polityk wzniesie się ponad swoje ambicje polityczne, które niewątpliwie ma ogromne. Chciałby być politykiem samodzielnym, chyba przywódcą bardzo silnej partii politycznej. Ale póki co prosperita jego środowiska zależy od Prawa i Sprawiedliwości i od tego, czy Zjednoczona Prawica pozostanie Zjednoczoną Prawicą – podkreślił polityk PiS.

Pęk jednoznacznie negatywnie ocenia też szansę partii Jarosława Gowina na samodzielne osiągniecie ważnej roli w polityce. – Jeżeli premier Gowin myśli, że Porozumienie może być samodzielnym bytem politycznym i rozgrywającym na polskiej scenie politycznej to nie myśli racjonalnie – powiedział wicemarszałek Senatu. – Gowin chciałby, żeby Porozumienie odgrywało na polskiej scenie politycznej podobną role jak Prawo i Sprawiedliwość, ale różnica jest ogromna – dodał.

„Zrobimy wszystko, żeby zmienić układ sił w Senacie”