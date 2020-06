Gowin recenzuje Trzaskowskiego. „Byłby heroldem rewolucji obyczajowej”

Jarosław Gowin był gościem „Rozmowy Piaseckiego” na antenie TVN24. – Konsekwentnie dążyłem do tego, żeby w Polsce przeprowadzono demokratyczne wybory – przekonywał lider Porozumienia. Polityk zaznaczył, że „nie ulega wątpliwości, że ewentualne zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego (w wyborach – red.)” będzie oznaczało eskalację konfliktu „na górze”. Ocenił także, że wygrana Andrzeja Dudy byłaby gwarancją stabilności. – Prezydentura Andrzeja Dudy będzie prezydenturą bardziej łączącą – podkreślił Jarosław Gowin. Polityk prognozował także na antenie TVN24, jakim prezydentem byłby Rafał Trzaskowski. – Trzaskowski byłby prezydentem, mam nadzieję, że tak się nie stanie, który miałby za cel obalanie rządu i byłby heroldem rewolucji obyczajowej – skomentował Gowin.

Jarosław Gowin ocenia wynik wyborczy prezydenta

We wtorek 30 czerwca PKW podała oficjalne wyniki wyborów. W drugiej turze zmierzą się Andrzej Duda, który zdobył 43,50 proc. głosów oraz Rafał Trzaskowski z wynikiem 30,46 proc. – Wynik prezydenta jest bardzo satysfakcjonujący. Myślę, że to potwierdzenie tego, że był dobrym prezydentem – powiedział Jarosław Gowin i dodał, że to również potwierdzenie tego, że współpraca z rządem Zjednoczonej Prawicy jest dobrze odbierana. Lider Porozumienia zaznaczył także, że zwycięstwo Andrzeja Dudy w wyborach wymaga „bardzo ciężkiej pracy i zaangażowania” – nie tylko polityków Zjednoczonej Prawicy, ale także zwolenników tego środowiska.

