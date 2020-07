Korwin-Mikke o prawach kobiet: Muszą słuchać mężczyzn, jeśli nie chcą skończyć w haremach

Janusz Korwin-Mikke kolejny raz w ciągu ostatnich paru dni tłumaczy w mediach społecznościowych swoje skrajne poglądy na temat praw wyborczych kobiet. Od poprzedniego wpisu na ten temat, który poseł Konfederacji opublikował w poniedziałek odciął się już Krzysztof Bosak.

Opublikowany we wtorek 30 czerwca późnym wieczorem wpis jest o wiele ostrzejszy. „ Do wyborów 3 lata, a pamięć wyborców jest krótsza, niż dwa tygodnie. Dlatego właśnie teraz można sobie pozwolić na pisanie prawdy – a nie głupot obliczonych na poparcie mas wytresowanych przez szkoły-uczelnie-telewizję ” – pisze Korwin-Mikke najwyraźniej zdając sobie sprawę jak kontrowersyjne poglądy głosi.

Korwin-Mikke: W interesie mądrych kobiet jest brak prawa wyborczego dla kobiet

Jego zdaniem „ prawda jest taka, że cywilizacja upada – a przyczyną jest wprowadzenie d***kracji, a następnie rozszerzenie jej na kobiety ”. „ Mądre kobiety doskonale wiedzą, że w ich interesie leży, by kobiety NIE MIAŁY czynnego prawa wyborczego. Bo co z tego, że ona sobie zagłosuje – skoro prawo głosu otrzymają również wyznawczynie p. prof. Magdaleny Środowej, p. Anny Sobeckiej czy p. Marceliny Zawiszy??!? W d***kracji jej jeden głos nie ma znaczenia. Te miliony głosów – mają ” – uważa lider Konfederacji.

Jego zdaniem „ lewica doskonale wie, co robi, starając się maksymalnie rozszerzyć polityczne prawa kobiet ”. „ Kobiety będą zawsze w ogromnej większości głosowały za »państwem opiekuńczym«, czyli za socjalizmem; bo taka jest ich natura i tak być powinno ” – ocenia. „ Mądre kobiety – te 5% - i tak mamy za sobą. By przekonać pozostałe, trzeba zacząć bredzić, o bezpieczeństwie socjalnym, o równouprawnieniu, o nierównościach płacowych... Tylko... czym wtedy różnilibyśmy się od Lewicy?! ” – pyta swoich wyborców.

„Równość jest złem”

Poseł Konfederacji wypowiedział się tez na temat równości kobiet i mężczyzn. „ Powtarzam po raz kolejny: POTRZEBNA JEST KONTR-REWOLUCJA KULTURALNA, Zanegowanie wartości, dzięki którym ONI trzymają władze. I choć więcej głosów uzyska się głosząc hasło RÓWNOŚCI – trzeba otwarcie mówić, że RÓWNOŚĆ jest ZŁEM ” – twierdzi Korwin-Mikke.