PKW wylosowała numery list w wyborach do PE. Korwin-Mikke: Doszło do szarpaniny

Wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się wielkimi krokami. W niedzielę 9 czerwca wybierzemy 53 europosłów, którzy przez najbliższe lata będą reprezentować nasz kraj na forum europejskim. To największa reprezentacja po Niemcach (96), Francji (81), Włoszech (76) i Hiszpanii (61).

Wybory do PE 2024. Numery list ogólnopolskich

Ponieważ do głosowania został już mniej niż miesiąc, w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej wylosowano numery poszczególnych list dla siedmiu komitetów ogólnopolskich. W losowaniu ugrupowaniom przypadły następujące numery list:

Lista numer 1 KKW – Trzecia Droga Polska 2050 – PSL



Lista numer 2 KW – Konfederacja Wolność i Niepodległość

Lista numer 3 – KWW Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie

Lista numer 4 – KW Polexit

Lista numer 5 – KKW Koalicja Obywatelska

Lista numer 6 – KKW Lewica

Lista numer 7 – KW Prawo i Sprawiedliwość

Eurowybory 2024. Janusz Korwin-Mikke pisze o skandalu

Po zakończeniu losowania numerów list, Janusz Korwin-Mikke zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym stwierdził, że w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej doszło do skandalu. Polityk przekazał, że przedstawiciele jego komitetu – Bezpartyjnych Samorządowców – nie zostali wpuszczenie na losowanie. „W dodatku podczas szarpaniny przytrzaśnięto drzwiami rączkę synka lidera bezpartyjnych Marka Wocha. Chłopak jedzie do szpitala, ma złamaną rączkę! Nie zostawię tak tego” – napisał były poseł.

Polityk nie dodał żadnych szczegółów dotyczących rzekomego incydentu. PKW nie wydała w tej sprawie żadnego komunikatu. Za to internauci w komentarzach dopytują, co dziecko robiło w takim miejscu jak siedziba Państwowej Komisji Wyborczej zwracając uwagę na fakt, że nie jest to odpowiednie miejsce dla najmłodszych.

Ponieważ dla Janusza Korwin-Mikkego nie znalazło się miejsce na listach Konfederacji, będzie liderem listy komitetu Bezpartyjni Samorządowcy.

