PiS może sprawić niespodziankę w wyborach do PE. Ten sondaż jest dowodem

Już za miesiąc odbędą się wybory europejskie 2024. 9 czerwca Polacy wybiorą się do urn, by oddać głos na jednego z kandydatów. Jak zawsze, w okresie przedwyborczym, organizowane są badania, które próbują przewidzieć, jak dane ugrupowanie poradzi sobie w wyborach. Tym razem sondaż przygotował Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS. Przeprowadzono go na zlecenie „Wydarzeń” Polsatu.

Pierwsze miejsce bez zaskoczenia. Trwa zacięta walka o miejsce czwarte

W dniach 7-8 maja zapytano respondentów, na który komitet zamierzają oddać głos na początku czerwca. Większość – 29,3 proc. – wskazało na Prawo i Sprawiedliwość. Tym samym partia Jarosława Kaczyńskiego uplasowałaby się na 1. miejscu. Tuż za PiS-em – na 2. miejscu – znalazłaby się natomiast Koalicja Obywatelska – postawiłoby na nią 28,3 proc. osób, czyli o 1 proc. mniej – co przełożyłby się na kilkadziesiąt tysięcy głosów, biorąc pod uwagę frekwencję z 2019 roku lub jej prognozy na czerwiec. Na 3. pozycji znalazłaby się Trzecia Droga, w której zwycięstwo wierzy 12,1 proc. osób.

Największe zaskoczenie to jednak 4. miejsce, które według tego badania należałoby do Konfederacji. Na partię, której jednym z liderów jest wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, głos oddałoby 9,9 proc. osób. Oznacza to, że partia o skrajnie prawicowych upodobaniach przeskoczyłaby tę znajdującą się pod względem poglądów na drugim biegunie – czyli Lewicę. Ugrupowanie, któremu lideruje Włodzimierz Czarzasty, znalazłoby się na 5. pozycji, z wynikiem 9,7 proc. To różnica zaledwie 1/5 punktu procentowego. Można ten wynik potraktować w granicy błędu.

Wybory do PE. Sondaż United Surveys. 1. miejsce dla KO

Wyniki te warto porównać z innym sondażem – z drugiej połowy kwietnia, który opublikowała Wirtualna Polska. Przeprowadzone przez United Surveys badanie pokazało, że to na koalicję Donalda Tuska głos oddać planowała największa grupa Polaków – konkretnie 39 proc. W zwycięstwo partii Jarosława Kaczyńskiego wierzyło 28,3 proc. ankietowanych. Na podium znalazła się też Trzecia Droga. W scenariusz, że to koalicja Polski 2050 i PSL wygra wybory, wierzyło ponad dwa tygodnie temu 5,3 proc. badanych.

Według tamtego badania na wygraną Lewicy stawiało 2,3 proc. ankietowanych, natomiast na zwycięstwo Konfederacji – zaledwie 1,7 proc.

