Hołownia: Jeśli chodzi o pieniądze, to PiS i PO są gotowe zawrzeć każdy układ

„Nie znajduję słów na to, co stało się wczoraj w Polskim sejmie. Ale spróbuję znaleźć właściwe, najmniej ciężkie: był to akt bezczelności, chciwości i głupoty politycznej w najczystszym wydaniu” – stwierdził były kandydat na prezydenta w jednym z wpisów na Facebooku. Twórca nowego ruchu politycznego przypomniał o znacznym spadku polskiego PKB i rosnącym bezrobociu. Zwrócił też uwagę na podniesienie subwencji partyjnych, które pociągnie za sobą koszt blisko pół miliarda złotych.

„Polacy nie myślą dziś o podwyżkach i o nie nie proszą. Dziś wielu z nich boryka się z tym, że pensji w ogóle nie dostają. A oni nie tylko podnoszą sobie pensje, ale chcą w perspektywie kadencji wpompować 140 milionów w partie polityczne. Żeby wydawać je na propagandę” – podkreślał. „Wybory są dopiero za trzy lata, więc nie interesuje ich już nasz głos. Dziś będą się uposażać tak, jak im się podoba” – przypomniał.

Galeria:

Memy po podwyżkach wynagrodzeń dla polityków

Podwyżka dla posłów

Według propozycji zawartych w nowelizacji, posłowie mają zarabiać 0,63 kwoty podstawowego wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego (około 20 tys. zł brutto miesięcznie). To daje blisko 12,6 tys. zł brutto (12 591,22 zł). Obecnie uposażenie poselskie to niewiele ponad 8 tys. zł brutto. Przed obniżką, którą zarządziła Zjednoczona Prawica, było to około 10 tys. zł.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

Ile zarobią poszczególne osoby?