Rekonstrukcja rządu i kluczowe spotkanie rady koalicji. Fogiel: Nie dam sobie ręki uciąć…

W poniedziałek 28 września odbyła się narada polityków Prawa i Sprawiedliwości. – Nie jest to tajemniczość jakaś ogromna, po prostu posiedzenia prezydium PiS zazwyczaj nie kończą się żadnymi komunikatami – powiedział Radosław Fogiel na antenie Polskiego Radia i zaznaczył, że są to wewnętrzne posiedzenia partii, dlatego też nie kończą się przedstawieniem oficjalnych oświadczeń dla mediów.

Rekonstrukcja rządu. Dzisiaj spotkanie rady koalicji

– Co do wczorajszego posiedzenia, uzgodniliśmy nasze stanowisko, mamy nasze stanowisko dotyczące rekonstrukcji – podkreślił wicerzecznik PiS. Fogiel zapowiedział, że we wtorek 29 września spotka się rada koalicji, podczas której koalicjanci PiS – Solidarna Polska oraz Porozumienie – również przedstawią swoje propozycje. Przypomnijmy – już wczoraj Anita Czerwińska przekazała, że podczas posiedzenia rada „omówi i zatwierdzi ostateczny skład rządu po rekonstrukcji”.

Rekonstrukcja rządu. Kiedy zapadną ostateczne decyzje?

Radosław Fogiel zapowiadał na antenie Polskiego Radia, że decyzje dotyczące personaliów zostaną podane do wiadomości opinii publicznej być może w tym tygodniu. Ze względu na napięty kalendarz prezydenta i premiera może się to jednak opóźnić. – Dlatego nie dam sobie ręki uciąć, że powołania nastąpią w tym tygodniu, czy to będzie realne, czy będzie to możliwe dopiero w przyszłym tygodniu – powiedział polityk PiS.

Wicerzecznik PiS został również zapytany, czy faktycznie Jarosław Kaczyński wejdzie w skład rządu. – Jeśli chodzi o powołania wicepremierów i skład personalny to jeszcze chwilę poczekajmy, nie chcę uprzedzać faktów, poczekajmy chwilę – apelował Fogiel.