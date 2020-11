Te wybory zakończyły się dramatem. Nie żyje kilkudziesięciu Iworyjczyków

Jak podaje agencja Associated Press, po tym, gdy ogłoszono, że wybory prezydenckie w Wybrzeżu Kości Słoniowej wygrał Alassane Ouattara, który ubiegał się o trzecią kadencję, na ulicach kraju rozpoczęły się protesty. Funkcjonariusze państwowych służb w stronę demonstrantów użyli gazu łzawiącego, aby „rozpędzić” grupy osób, które m.in. wznosiły barykady. W niektórych częściach kraju doszło do starć zwolenników i przeciwników politycznych. Jak podało BBC, spór dotyczący wyborów doprowadził do starć, w których zginęło co najmniej 30 osób.

Trzecia kadencja? Opinie polityków są podzielone



Polityczni rywale prezydenta, który ubiegał się o reelekcję, nie akceptują wyniku wyborów, a wcześniej wzywali do ich bojkotu. Zarzucają politykowi, że sam jego start jest niekonstytucyjny z uwagi na zapis o możliwości sprawowania urzędu głowy państwa przez maksymalnie dwie kadencje. Zwolennicy prezydenta z kolei tłumaczą, że w związku ze zmianami wprowadzonymi w prawie, ma on prawo do walki o kolejną kadencję, ponieważ pierwsza z nich, nie podlega liczeniu.

