Dominik Tarczyński kpi z wpisu Tuska. „Donald T.? Brzmi obiecująco”

Donald Tusk w żartobliwy sposób odniósł się do blokady konta Donalda Trumpa przez administrację Twittera. Były premier zażartował i... dał pretekst do żartów. Wykorzystał to Dominik Tarczyński.

W piątek informowaliśmy, ze Twitter na stałe zawiesił konto Donalda Trumpa. W uzasadnieniu można było przeczytać, że decyzja ma związek z naruszaniem zasad platformy, a także istnieniem „ryzyka podżegania do przemocy”. Bany na konta prezydenta na Facebooku i Twitterze posypały się zamieszkach na Kapitolu. Zdaniem twórców platform, polityk za pośrednictwem mediów społecznościowych wprowadzał dezinformację, co skłoniło jego zwolenników do przemocy. Konto Trumpa na Twitterze zablokowane. Tusk komentuje Bezprecedensową blokadę konta prezydenta USA skomentował Donald Tusk. Były premier Polski, wykorzystując zbieżność inicjałów oraz fakt, że nosi z amerykańskim politykiem to samo imię, napisał po angielsku: Będę tweetował tak czy inaczej. Donald T. Tarczyński kpi z Tuska Na jego wpis zareagował europoseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński. „Donald T.? Brzmi obiecująco.”.. – stwierdził, nawiązując do anonimizacji nazwisk osób oskarżonych o popełnienie przestępstw. W środowisku PiS-u od lat pojawiają się głosy, że Donald Tusk powinien odpowiedzieć przed sądem za nieprawidłowości przy organizacji lotu do Smoleńska czy aferę Amber Gold. Obie sytuacje miały miejsce w czasie, gdy Tusk był premierem. twitterCzytaj też:

