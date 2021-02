Jakubiak o Kukizie: Od lat szuka frajerów, którzy naprawią Polskę za niego

Przypomnijmy, że we wtorek Paweł Kukiz był pytany przez prowadzącego Poranną rozmowę RMF FM o ewentualną współpracę z Szymonem Hołownią. – Gdyby Szymon Hołownia wystąpił z postulatami nadania władzy obywatelom, a przynajmniej zwiększenia roli obywateli we władzy, czy w kontroli nad władzą w trakcie kadencji, gdyby taki komunikat głosił, to ja bym do tego Szymona pojechał natychmiast i prosił: Szymonie, to ja ci tutaj stworzę koło natychmiast, w tym momencie – mówił.

Marek Jakubiak: Paweł od lat szuka frajerów, którzy naprawią Polskę za niego

Wywiad ten nie pozostał jednak bez komentarza dawnego politycznego koalicjanta Kukiza – Marka Jakubiaka. „Moim zdaniem, zamiast ogarnąć się i zbudować wraz z innymi silną koalicję na rzecz państwa obywatelskiego, to Paweł od lat szuka frajerów, którzy naprawią Polskę za niego. Nazwa koła Kukiz'15 – demokracja bezpośrednia Tanajny?” – napisał na Twitterze były poseł.

Przypomnijmy, że polityczne losy Kukiza i Jakubiaka związały się przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku. Wówczas głoszący antysystemowe postawy ruch Kukiz'15 dostał się do Sejmu. Wraz z Kukizem, do listy posłów dołączył również Marek Jakubiak.

Trzy lata później, w listopadzie 2018 roku, Jakubiak odszedł z klubu poselskiego Kukiz'15 i połączył siły z Konfederacją. To z jej list startował w 2019 roku w wyborach do europarlamentu, jednak ugrupowanie nie przekroczyło progu wyborczego. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku startował już jednak z ramienia KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy, nie uzyskując mandatu.

W analogicznym czasie, Paweł Kukiz zawiązał Koalicję Polską z Polskim Stronnictwem Ludowym i razem z garstką pozostałych w ruchu działaczy Kukiz'15 wystartował ze wspólnej listy z PSL-em w wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Koalicja nie przetrwała jednak długo, już w kolejnym roku po wyborach Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o pożegnaniu się z Pawłem Kukizem. W lutym tego roku Kukiz i czterech innych posłów utworzyło koło poselskie Demokracja Bezpośrednia.

