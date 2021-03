Bielan chce wyrzucić wiceprezesa Porozumienia. Jest nowy profil na Twitterze i lokalne koło

Konflikt w „Porozumieniu” Jarosława Gowina trwa już ponad miesiąc. Przypomnijmy, że Adam Bielan podważa legalność pełnienia przez wicepremiera Jarosława Gowina funkcji prezesa partii i uważa, że to on został wyznaczony przez sąd koleżeński na p.o. prezesa partii. Obie strony zarzucają sobie nielegalne działania. W wyniku konfliktu, oprócz dwóch prezesów, działają dwa sądy koleżeńskie, dwa prezydia, a nawet dwóch rzeczników partii.

Dodatkowo w połowie lutego „Porozumienie” z prezesem Gowinem zdecydowało o usunięciu z partii trzech członków rządu i wycofaniu im partyjnej rekomendacji. Jednak do tej pory premier nie uwzględnił wniosku o usunięcie „rozłamowców” z Rady Ministrów.

Bielan: Zaproponuję wniosek o wykluczenie Roberta Anackiego

Teraz mamy do czynienia z kolejnym aktem tego dramatu. W najnowszym numerze Tygodnika „Sieci” pojawił się artykuł „Najemnik Gowina”, w którym Adam Bielan zarzuca jednemu z bliskich współpracowników Gowina, a zarazem wiceprezesowi Porozumienia Robertowi Anackiemu „niezdrowe relacje” ze słowacką spółką SkyToll.

„ Zachwalał ją jak zawodowy akwizytor. Ja tej firmy nie znałem, bo nie zajmuję się tą tematyką. Z jakiej racji radny z Gorzowa, wiceprezes współrządzącej partii spotyka się z różnymi politykami i lobbuje na rzecz jakiejś firmy ws. tak gigantycznego kontraktu? Już samo to jest bulwersujące. Czułem, że to śmierdząca sprawa ” – cytuje słowa Bielana tygodnik Sieci.

Dziennikarze Sieci piszą, że wiceprezesem Porozumienia „zainteresowały się służby” a w sprawie „pojawia się wątek rosyjski”.

Na tej podstawie Bielan zapowiada usunięcie Anackiego z partii.

„ W związku z artykułem w tygodniku „Sieci” „Najemnik Gowina” i zawartymi w nim informacjami informuję: 1. Robert Anacki zastal zawieszony w prawach członka partii Porozumienie decyzją Krajowego Sądu Koleżeńskiego 29.01.2021 ” – stwierdził Adam Bielan na Twitterze.

Europoseł zapowiedział też kolejne kroki. „ Postanowiłem zwołać w trybie pilnym posiedzenie Prezydium partii, na którym zaproponuję wniosek do KSK o wykluczenie Roberta Anackiego oraz dogłębne zbadanie wszystkich opisanych kwestii ” – poinformował.

Robert Anacki to wiceprezes Porozumienia Jarosława Gowina. W połowie lutego to on informował, że „Sąd Okręgowy w W-wie uznał Jarosława Gowina za Prezesa Porozumienia”. Zapowiedział wtedy również, że będzie „rekomendował władzom partii wezwanie byłych kolegów do zaprzestania posługiwania się nazwą, znakami graficznymi partii, a za wprowadzania opinii publicznej w błąd - żądania przeprosin, inaczej postepowania cywilne i karne!”.

Nowy profil Porozumienia na Twitterze...

Jeszcze w lutym zwolennicy Adama Bielana założyli nowe konto na Twitterze o nazwie Porozumienie, które Bielan oznacza w swoim wpisie. Konto różni się od poprzedniego nazwą użytkownika, która brzmi „@Porozumienie___”, a nie jak konta oficjalnego „@Porozumienie__”, czyli ma dodane jedno dolne podkreślenie. Z kolei grafika w tle czy logo „Porozumienie Jarosława Gowina” jest identyczne w obu profilach.

Trochę inny jest natomiast opis kont. Dotychczasowe konto ma opis „Oficjalny profil partii Porozumienie Jarosława Gowina”, z kolei konto promowane przez Bielana „Oficjalny profil Porozumienia Jarosława Gowina”, czyli nie ma tam słowa „partii”.

Jednak najbardziej rzucającą się w oczy różnica jest liczba obserwujących. Konto Porozumienia obsługiwane przez polityków od Gowina ma 15,7 tys. obserwujących. Konto oznaczone przez Bielana – 13 obserwujących. Ale warto dodać, że oprócz udostępnienia najnowszego wpisu Bielana, do tej pory nie pojawiły się tutaj żadne inne wpisy.

... i nowe, lokalne koło Porozumienia

Z kolei 6 marca minister Michał Cieślak, który został odwołany z partii przez „Porozumienie” Gowina, a jego rekomendacja do rządu została wycofana, poinformował o powstaniu nowego koła „Porozumienia” w Staszowie.

„Wnioski rejestracyjne zostaną skierowane do p.o. Prezesa Adama Bielana” – napisał Cieślak pod zdjęciem z działaczami i zapowiedział powstanie kolejnych kół wkrótce.

Założenie przez „Bielanowców” nowego koła Porozumienia wyśmiał wspomniany już Robert Anacki. „ Oplułem monitor... Michał Cieślak, ostrzegaj proszę.”.. – napisał Anacki.

