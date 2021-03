Szarpaniny przed pomnikiem smoleńskim. Żołnierze wyrwali przebierańcom prowokacyjny wieniec

Grupa osób w czerwonych kombinezonach i charakterystycznych maskach z podobizną Salvadora Dalego przyszła w miesięcznicę smoleńską na plac Piłsudskiego. Aktywiści złożyli wieniec pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej. Sęk w tym, że na dołączonej szarfie widniał napis „95 ofiarom Kaczyńskiego”. Jak informuje TVN Warszawa, na położenie wieńca nie pozwoliła policja, w wyniku czego doszło do krótkiej szarpaniny.

Później ta sama grupa raz jeszcze próbowała złożyć wieniec z tym samym napisem. Wówczas zabrali go żołnierze. Znów doszło do krótkiego testu siły, kiedy przebierańcy usiedli na wieńcu i nie chcieli pozwolić go sobie odebrać. Przez przyniesione ze sobą megafony osoby te nazywały interweniujących przedstawicieli służb „złodziejami”. Podobnie rzecz miała się przy trzeciej próbie położenia prowokacyjnego wieńca.

Morawiecki i Kaczyński złożyli kwiaty przed pomnikami

Wcześniej tego samego dnia kwiaty przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. na placu Piłsudskiego złożyli przedstawiciele rządu oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości. W krótkich uroczystościach wzięli udział premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński.

