Premier Norwegii złamała restrykcje koronawirusowe. Hucznie świętowała urodziny

Norweski publiczny nadawca NRK poinformował, że Erna Solberg obchodziła swoje 60. urodziny w miejscowości Geilo pod Bergen, a wraz z premier świętowało 13 osób. Jak relacjonuje wspomniane źródło, grupa spotkała się w restauracji 25 lutego (bez Solberg), a kolejnego dnia w apartamencie (w pełnym składzie). W tym czasie limit osób, które mogły uczestniczyć w prywatnych zgromadzeniach wynosił 10.

W piątek 19 marca norweska policja w oficjalnym komunikacie poinformowała, że zdecydowała się wszcząć dochodzenie w sprawie potencjalnego naruszenia przepisów wprowadzonych w odpowiedzi na epidemię koronawirusa.

Premier Norwegii złamała restrykcje koronawirusowe. „Przepraszam”

Erna Solberg odniosła się do sprawy, publikując post w mediach społecznościowych. Polityk przyznała się do błędu. „Przykro mi, że moja rodzina i ja złamaliśmy regulacje koronawirusowe, to nigdy nie powinno się wydarzyć. Oczywiście powinniśmy postępować zgodnie ze wszystkimi zaleceniami, o co was prosiłam” – napisała na Facebooku. W dalszej części Erna Solberg przyznała, że popełniła błąd i przeprosiła rozczarowanych jej postawą.

