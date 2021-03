Najpierw bez, potem z maseczką. Adam Niedzielski komentuje zachowanie wiceministra

W sobotę wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł z Solidarnej Polski, zamieścił na Twitterze nagranie, w którym zapraszał mieszkańców Rzeszowa na bulwary, gdzie rozdawał młode drzewka. Polityk partii Zbigniewa Ziobry, który ubiega się o urząd prezydenta Rzeszowa, nie miał jednak maseczki na nagraniu, które zarejestrowano w przestrzeni publicznej.

Później, już podczas spotkań z mieszkańcami, Warchoł miał maseczkę.

Niedzielski pytany o wiceministra bez maseczki: Nie ma to mojej akceptacji

Temat wiceministra pojawił się na sobotniej konferencji przedstawicieli rządu. Dziennikarze zapytali ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o sprawę, ale ten zaznaczył na wstępie, że nie widział nagrań.

– Pandemia nie ma barw politycznych i nie ma zgody na to, żeby osoby, które nie przestrzegają standardów, regulacji i zaleceń były inaczej traktowane niż poprzez negację. Jeżeli pan się pyta mnie o stosunek do tego, to niezależnie od tego, kto dokonuje naruszenia, to nie ma to mojej akceptacji – odpowiedział Niedzielski.

