Inicjatywa ustawodawcza Andrzeja Dudy. Chce zmian w Kodeksie cywilnym

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy wprowadzający zmiany w Kodeksie cywilnym. Chodzi o to, by najbliższa rodzina osoby, która ulegnie wypadkowi, miała prawo do odszkodowani w związku z naruszeniem więzi rodzinnej.

O nowej inicjatywie ustawodawczej prezydenta Andrzeja Dudy czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta. Projekt prezydenckiej ustawy przewiduje zmianę w art. 446 Kodeksu cywilnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu, najbliższym członkom rodziny poszkodowanego przysługiwać będzie zadośćuczynienie za „doznaną krzywdę w postaci zerwanej więzi rodzinnej w następstwie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia poszkodowanego, takiego jak spowodowanie u poszkodowanego stanu wegetatywnego”. Uzasadnienie projektu Celem zmian jest pozbycie się rozbieżności w orzecznictwie sądowym – informuje w uzasadnieniu Kancelaria Prezydenta. Kancelaria podkreśla, że wspomniane zadośćuczynienie jest co prawda niejednokrotnie orzekane, ale zdarzają się także przypadki odmowy. „Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w postaci zerwanej więzi rodzinnej będzie przysługiwało wyłącznie najbliższym członkom rodziny poszkodowanego i przypadków uszczerbków najcięższych oraz nieodwracalnych, a więc takich, które rzeczywiście skutkują zerwaniem więzi rodzinnej i wiążą się z dotkliwą, niekończącą się krzywdą najbliższych członków rodziny poszkodowanego. Ocena wszystkich przesłanek zadośćuczynienia będzie dokonywana na podstawie konkretnych okoliczności sprawy, których obowiązek wykazania będzie spoczywał na dochodzącym zadośćuczynienia” – czytamy dalej w uzasadnieniu. Czytaj też:

