Zjednoczona Prawica w obecnym kształcie w 2023 roku? Gowin: To nie jest przesądzone

Jednym z politycznych wątków, które zostały poruszone w programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News, było wczorajsze spotkanie liderów partii wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy. O ocenę przebiegu spotkania został poproszony lider Porozumienia Jarosław Gowin.

To była dobra, potrzebna rozmowa. Wiadomo, że narosły pewne różnice zdań, a czasami nieporozumienia w obozie Zjednoczonej Prawicy. Ogromna większość rozmowy nie dotyczyła stosunków wewnętrznych, tylko tego, co nasz rząd ma zrobić do 2023 roku, żeby jak najszybciej Polska wyszła z pandemii – powiedział minister rozwoju.