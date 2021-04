Lewica ma nowego rzecznika. Został nim znany dziennikarz Marek Kacprzak

Nowy rzecznik klubu parlamentarnego Lewicy został zaprezentowany podczas piątkowej (30 kwietnia) konferencji w Sejmie. – Po tylu latach pracy w mediach, z politykami, doskonale wiem, jakie potrzeby mają dziennikarze i jak ważna jest dobra, sprawna, szybka i rzetelna informacja. I tak widzę swoją rolę, żeby dalej opowiadać politykę, tylko od nieco innej strony – zapowiedział Marek Kacprzak.

Podczas konferencji dowiedzieliśmy się również, że Lewica zamierza powiększyć swój zespół medialny i uruchomić własną gazetę.

Kim jest Marek Kacprzak?

Marek Kacprzak to znany dziennikarz, który w ostatnim czasie związany był z Wirtualną Polską i Polsatem. W WP prowadził m.in. programy „Newsroom” i „Money. To się liczy”. Pod koniec grudnia ubiegłego roku WP poinformowała o rozwiązaniu współpracy. Jako oficjalny powód podano reorganizację struktury, sam dziennikarz wskazywał jednak, że nie przyjął takiej informacji do wiadomości.

Przed pracą w WP przez niemal dekadę Kacprzak związany był z Polsatem. Wcześniej pracował również jako szef działu krajowego w „Polska The Times”, czy w takich mediach jak TVN24 i RMF FM.

