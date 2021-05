„Mówiąc Wprost”: Gowin wymierzył plaskacza kolegom ze Zjednoczonej Prawicy

15 czerwca odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu ws. wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Kilku polityków Porozumienia, w tym lider tej partii Jarosław Gowin, podpisali się pod zaproponowaną przez PSL kandydaturą prof. Marcina Wiącka.

– Jarosław Gowin zrobił woltę, bo złożył podpis z poparciem dla kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich, ale opozycji. To jest taka jawna wojna z obozem Zjednoczonej Prawicy. Wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński znowu mu tego nie zapomni – mówi Joanna Miziołek.

Marcin Wiącek kandydatem na RPO. Popiera go m.in. Jarosław Gowin

W programie „Mówiąc Wprost” nasza dziennikarka wraz z Robertem Felusiem, redaktorem naczelnym „Wprost”, komentowali zaskakujące zachowanie lidera Porozumienia.

„Nie nazwałbym go kandydatem opozycji. Został poparty przez polityków Porozumienia, którzy dziś byli w Warszawie. Wtedy poparcie zadeklarowały też inne kluby opozycyjne” – powiedział Gowin w Polsat News. „Jeśli chodzi o prof. Wiącka, to osoba całkowicie ponadpolityczna, współpracujemy na gruncie eksperckim. Bardzo go cenię” – dodał.

Czytaj też:

PO „na musiku”, naciski na Lewicę i wpływowy promotor. Tak prof. Wiącek został kandydatem na RPO

– W rocznicę wyborów majowych Jarosław Gowin wymierzył plaskacza swoim towarzyszom ze Zjednoczonej Prawicy, która jest coraz bardziej zjednoczona tylko z nazwy. A podpisując się pod kandydatem opozycji na Rzecznika Praw Obywatelskich, wymierzył drugiego plaskacza – komentował działania wicepremiera Robert Feluś.

– Gowin może być zły na Jarosława Kaczyńskiego za to, że prezes PiS zapowiedział, iż pojawi się nowy koalicjant. I to ma być, jak rozumiem, partia Adama Bielana. A sam Gowin już w wywiadach mówił, że na żadnego koalicjanta się nie zgadza – stwierdziła Joanna Miziołek.

Koronawirus. Nie wszyscy piłkarze zaszczepili się przed Euro 2020

W programie „Mówiąc Wprost” dziennikarze odnieśli się także do sytuacji ze zgrupowania polskich piłkarzy przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy.

– Polska reprezentacja piłkarska, która już się przygotowuje do boju na Euro 2020, zgrupowała się w Opalenicy i tam miało dość do masowego szczepienia. Ale do niego nie doszło, bo kilku kadrowiczów nie przyjęło szczepionki. Dziwi mnie, że są takie oporniaki wśród piłkarzy – ocenił Robert Feluś.

Czytaj też:

Tylko loteria uratuje reprezentację. Ministrze Dworczyk, fanty dla piłkarzy!

Joanna Miziołek stwierdziła jednak, że może to wynikać z obawy sportowców przed hejtem ze strony ich fanów za zachwalanie szczepienia.

Cały odcinek programu „Mówiąc Wprost” można obejrzeć na YouTube na kanale „Wprost” – oraz na górze tej strony.



Czytaj też:

Bomba Łukaszenki, szczepienie dzieci, Kaczyński o aborcji. Co w nowym „Wprost”?