Borys Budka namawia Donalda Tuska do powrotu. Szykuje się „specjalne wydarzenie”

W ciągu ostatnich kilku tygodni coraz głośniejsze są spekulacje dotyczące ewentualnego powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki i możliwości zastąpienia przez niego Borysa Budki na stanowisku przewodniczącego PO. – Nie mam potrzeby spełniania ambicji personalnych. Mam wielką potrzebę spełnienia celu – przywrócenia ładu demokratycznego, wolnościowego w Polsce – mówił były premier w wywiadzie dla TVN24.

Tusk zastąpi Budkę? Szykuje się „specjalne wydarzenie”

W środę 23 czerwca Borys Budka podkreślił, że jedyny wariant, który bierze pod uwagę, to „wzmacnianie Platformy Obywatelskiej”. W dalszej części briefingu prasowego w Sejmie przewodniczący PO potwierdził, że pozostaje w kontakcie z Donaldem Tuskiem.

– Jestem po wielu bardzo dobrych rozmowach z Donaldem Tuskiem i wszystko wskazuje na to, że uda mi się przekonać byłego przewodniczącego partii do jego bardzo mocnego zaangażowania się na polskiej scenie politycznej i żeby to było zaangażowanie na pełen etat – powiedział Borys Budka. – Formułę zaproponujemy wspólnie, myślę w niedługim czasie, ale pozwolicie państwo, że to będzie specjalne wydarzenie i to będzie specjalna formuła, która być może spowoduje bardzo duże zaskoczenie – kontynuował polityk. Borys Budka zapewnił, że stanie się to na pewno przed wakacjami.

