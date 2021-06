Awantura w Radiu Zet. Kownacki: Aborcja taką samą zbrodnią jak pedofilia

Na antenie Radia Zet politycy dyskutowali m.in. o problemie pedofilii w Kościele. Temat pojawił się w związku z powołaniem przez Watykan komisji, której celem jest sprawdzenie zarzutów stawianych kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi.

Czarzasty: Państwo kryje pedofilów

Zdaniem Joanny Muchy w tej kwestii brakuje jasnej postawy państwa. – Gdyby sprawa nie dotyczyła księży, kary za czyny których się dopuścili byłyby zdecydowanie wyższe. Państwo powinno stanąć po stronie ofiar, a winnych oskarżyć – zaznaczyła. Włodzimierz Czarzasty dodał, że kary dla księży są symboliczne. – Prokuratura nic z tym nie robi. To dlatego, że jeśli coś by z tym zrobiono, to w dniu wyborów księżą nie będą nawoływali z ambon do głosowania na PiS. To jest deal, który kryje pedofilów – powiedział wicemarszałek Sejmu.



Kownacki o aborcji i pedofilii

Te słowa oburzyły Bartosza Kownackiego. – To są często przestępstwa sprzed kilku bądź kilkunastu lat. I pretensje można mieć również do PO i SLD, wtedy gdy rządziły – stwierdził. W dalszej części swojej wypowiedzi poseł PiS ocenił, że „taką samą zbrodnią jak pedofilia, jest aborcja”. – Czy ja dobrze zrozumiałem? Czy pan powiedział, że aborcja jest taką samą zbrodnią, jak zbrodnia pedofilii? – dopytywał Włodzimierz Czarzasty.

– Wedle mojej oceny, nie kodeksu karnego, tylko wedle mojej oceny i mojego sumienia oraz sumienia wielu osób, jest taką samą zbrodnią, jak nie większą – odparł polityk PiS. – To jest hańba, co pan powiedział. To jest skandal – ripostował poseł Lewicy. – Wiem, że komuniści i stalinowcy pozwalali sobie na masowe aborcje – podsumował Bartosz Kownacki.

