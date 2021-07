Poseł Kukiz’15 pomylił dwóch wielkich poetów. Wcześniej chwalił plany Czarnka

– Lata indoktrynacji Polski, tłumaczenia co jest dobre, a co złe zbierają swoje żniwo. Całe szczęście, że prof. Czarnek zamierza to zmienić, zamierza zmienić podręczniki, zamierza dużo więcej uczyć nas historii, bo cały czas powtarzamy te same błędy – mówił na antenie TVP Info poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko. – To już Kochanowski w bajce „Przyjaciele” ostrzegał nas, że wśród przyjaciół psy zająca zjadły – dodał, myląc dwóch wielkich polskich poetów. Autorem bajki „Przyjaciele” jest oczywiście Ignacy Krasicki, a nie Jan Kochanowski.

– I tak cały czas liczymy na to i oglądamy się na innych. Nie wyciągamy wniosków z własnej bardzo pięknej, a jednocześnie tragicznej historii – mówił poseł.

Sachajko o „nowej Jałcie”

Sachajko, komentując unijne plany nałożenia nowych opłat za emisje CO2 i porozumienie Niemiec i USA ws. Nord Stream 2, ocenił, że „co chwilę ktoś ponad naszymi głowami próbuje robić interesy”.

– Nasi przyjaciele sojusznicy po raz kolejny okazują się niekoniecznie nie być naszymi sojusznikami. Tak jak w Jałcie zostaliśmy zdradzenie przez naszych sojuszników, tak samo w tej chwili widzimy, że jest podpisana zgoda USA na dokończenie Nord Stream 2, czyli wielkie uderzenie w Ukraine, ale też w Polskę – stwierdził. – Musimy myśleć o naszym bezpieczeństwie, ale przede wszystkim budowac wspólnotę, pokazywać naszą historię i pokazywać kto szkodzi Polskę – dodał.

Zdaniem posła Kukiz'15 w Europie „dzieje się chyba druga Jałta”. – Dlatego myślmy o sobie, nie oglądajmy się na pozostałych. Jest technologia, korzystajmy z tego co możliwie i liczmy na własne zasoby energetyczne – przekonywał. – Musimy myśleć o sobie, budować małe elektrownie szczytowo-pompowe, biogazownie. Tak, żeby jak najwięcej pieniędzy zostawało w Polsce. Żebyśmy tych pieniędzy nie oddawali Europie Zachodniej – podkreślił Sachajko.

