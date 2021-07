Lech Wałęsa zarobi więcej dzięki PiS-owi? Ryszard Terlecki o nowym projekcie podwyżek dla polityków

Ledwie wybrzmiały podwyżki dla parlamentarzystów, wprowadzone tylnymi drzwiami – za pomocą rozporządzenia, a dzień później pojawiła się informacja o planowanych kolejnych wzrostach wynagrodzeń dla polityków. Poinformował o niej szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości – Ryszard Terlecki.

Nowy projekt PiS. Kto zarobi więcej?

„W Sejmie jest gotowy i w poniedziałek rano zostanie złożony projekt ustawy obejmujący podwyżki wynagrodzeń dla samorządowców (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych) a także dla Prezydenta RP i byłych prezydentów” – przekazał polityk PiS. Gdyby projekt wszedł w życie, więcej zarobiłby nie tylko Andrzej Duda, ale też byli prezydenci, m.in. Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski czy Lech Wałęsa. Podwyżka powinna ucieszyć szczególnie tego ostatniego, który niejednokrotnie narzekał na kłopoty finansowe.

Podwyżki dla posłów i senatorów

Przypomnijmy, że dzień wcześniej w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane podpisane przez prezydenta rozporządzenie kontrasygnowane przez premiera, na mocy którego szereg najważniejszych osób w państwie otrzyma wyższe wynagrodzenie. Więcej zarobią m.in. posłowie i senatorowie, do których kieszeni trafi 12 827 zł. Jeśli dodać do tego dietę poselską, wyjdzie kwota 15 332 zł. Najbardziej na rozporządzeniu zyskują marszałkowie Sejmu i Senatu, których uposażenie wzrośnie o 75 proc. – z dotychczasowych 11 739 zł do 20 543 zł.

