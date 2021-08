Kłótnia w „Woronicza 17” o Powstanie Warszawskie. „Jedna z największych klęsk Polski”, „stalinowska narracja”

Spór rozpoczął się od odpowiedzi Jakuba Kuleszy z Konfederacji na pytanie, co 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego mówi młodemu pokoleniu. – Dla mnie osobiście jest to okazja do pewnych przemyśleń. Niestety w polskiej polityce dalej kultywuje się takie romantyczne podejście, które było przyczyną jednej z największych porażek Polski, jaką jest Powstanie Warszawskie – tłumaczył poseł. Zaznaczył przy tym, że powinno się oddać cześć i chwałę bohaterom, a wiec powstańcom, ale też wyciągnąć wnioski na przyszłość i krytycznie podejść do decyzji dowództwa Armii Krajowej, która „doprowadziła do tej katastrofy” .

Kulesza wyliczył straty, wymienił liczby zabitych i ocenił, że „w żaden sposób nie przyczyniło się to odzyskania przez Polskę niepodległości w 1989 roku” . Dodał, że martwi go, że politycy nie wyciągają wniosków w historii.

Ozdoba do Kuleszy: Krytykuje pan powstańców

Poseł przekonywał, że „było inne wyjście” i wskazał, że „są kraje, które nie mają zniszczonej stolicy” . – Byli też tacy, którzy kolaborowali z nazistami. Może w tę stronę idźmy? O czym pan mówi? – przerwał Kuleszy Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski. – Dziś jest rocznica bohaterskiego zrywu, a pan w tej chwili krytykuje powstańców – zarzucił. Poseł Konfederacji bronił się, przekonując, że nie krytykował uczestników zrywu, ale osoby, które do niego doprowadziły. – Jest pan bezczelny – zarzucił Ozdobie. – Chwała bohaterom, natomiast dowódcom Armii Krajowej należy się nie chwała, tylko krytyka – dowodził.

Wiceminister Olga Semeniuk wtrąciła, że „naszym obowiązkiem jest pamiętać, a nie rozliczać” . – Pan nie jest do tego, aby rozliczać powstańców – zwróciła się do Kuleszy. Poseł Konfederacji niewzruszony dowodził, że powinno się rozliczyć decyzje dowódców AK, bo „doprowadzili do śmierci 200 tys. Polaków” .

Lichocka zarzuca Kuleszy powtarzanie stalinowskiej narracji

Po tych słowach głos zabrała Joanna Lichocka. – Powtarza pan narrację „Żołnierza Wolności” (komunistyczna, propagandowa gazeta Ludowego Wojska Polskiego – red.) z lat 50. Dobrze, żeby pan zdawał sobie z tego sprawę – zarzuciła Kuleszy posłanka PiS.

Lichocka dodała, że „stalinowską narrację” jej zdaniem powtarza także historyk Piotr Zychowicz, autor książki „Obłęd'44. Czyli jak Polacy zrobili prezent Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie” , na którą powoływał się poseł. – Jak pan zajrzy do gazet z lat 50., to tak właśnie pisano o Powstaniu Warszawskim – przekonywała Kuleszę, dodając: – Taka była linia Kremla.

Posłanka PiS podkreśliła, że powstanie „było wielkim czynem zbrojnym, z którego powinniśmy i jesteśmy być dumni” . – Ofiary były nie z powodu decyzji Armii Krajowej, tylko bestialstwa Niemców – wskazała.

