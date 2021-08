Marszałek Sejmu zwołała Konwent Seniorów. Będzie reasumpcja głosowania?

Wcześniej PiS przegrało głosowanie nad wnioskiem o odroczenie posiedzenia Sejmu do września (apelowali o to Bartłomiej Sienkiewicz i Władysław Kosiniak-Kamysz – red.). Posłowie opozycji dowodzili, że konieczna jest przerwa w związku z koniecznością przygotowania się do dodatkowych punktów posiedzenia (wcześniej na wniosek opozycji rozszerzono harmonogram obrad o trzy punkty – red..), m.in. informacji prezesa NIK o wyborach kopertowych.

Konwent Seniorów. Będzie reasumpcja?

Po przedłużającej się przerwie marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła spotkanie Konwentu Seniorów. Posłowie opozycji i obecni w Sejmie dziennikarze donoszą, że wcześniej poseł PiS Marek Suski zbierał podpisy pod wnioskiem o reasumpcję głosowania. Justyna Dobrosz-Oracz z Wyborcza.pl przywoływała z kolei wypowiedzi posłów Kukiz'15, którzy twierdzili, że pomylili się w głosowaniu nad przerwą w obradach.

O tym, co rzekomo dzieje się za zamkniętymi drzwiami, donoszą na Twitterze posłowie. „Marszałek wmawia członkom konwentu seniorów, że, z uwagi na jej nieprecyzyjną wypowiedź, posłowie nie wiedzieli, do kiedy odraczają obrady. I dlatego chce głosować reasumpcję. Żenada” – pisze Borys Budka.

Dariusz Joński donosi z kolei, jakoby Paweł Kukiz negocjował z PiS-em stanowisko wicemarszałka Sejmu w zamian za korzystne dla partii rządzącej głosowanie, które doprowadziłoby do kontynuowania posiedzenia Sejmu.

Kiedy możliwa jest reasumpcja głosowania?

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 189 regulaminu Sejmu reasumpcja głosowania jest możliwa „w razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości” . Wniosek może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie. Sejm rozstrzyga o reasumpcji głosowania na pisemny wniosek co najmniej 30 posłów. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego.

