Andrzej Duda o Lex TVN: Kontrowersyjne rozwiązanie niezrozumiałe dla USA

Andrzej Duda powiedział w rozmowie z TVP, że repolonizacja mediów jest ważna, ale powinna się odbywać na zasadzie rynkowej. – Chodzi o zasadę nabycia. Nie przymusowo, nie na zasadzie, że mamy ustawę i termin określony, co powoduje oczywiście spadek cen akcji najczęściej, jeżeli to jest giełdowa spółka, tylko po prostu na zasadzie rynkowej. Były takie przypadki, nawet nie tak dawno, jeżeli chodzi o media i jakoś właściciele poprzedni nie narzekali na całą transakcję. Wszystko się odbyło zgodnie z obowiązującymi przepisami – wyjaśnił prezydent.

Lex TVN. Będzie weto Andrzeja Dudy?

Komentując przyjętą przez Sejm ustawę Lex TVN, Andrzej Duda stwierdził, że jest to kontrowersyjne rozwiązanie, które jest niezrozumiałe dla naszych amerykańskich partnerów. – Po pierwsze, ze względu na ochronę własności, do której wiadomo jaki stosunek mają Amerykanie. Po drugie, z uwagi na wartość wolności słowa, która w USA jest dość bezwzględna. W Ameryce wolność słowa jest posunięta bardzo, bardzo daleko – stwierdził Andrzej Duda.

– Wystarczy porównać, jaki jest przekaz w różnych amerykańskich telewizjach chociażby, jedna bardziej prodemokratyczna, druga bardziej prorepublikańska. To jest naturalne, krytyka nawet bardzo ostra jest w USA czymś naturalnym. Bardzo trudno jest Amerykanom zrozumieć, że tutaj mogą być jakiekolwiek ograniczenia czy wątpliwości. W związku z czym ta sytuacja jest dosyć szczególna i tutaj trzeba dobrze zważyć nasze interesy – podkreślił prezydent.

Andrzej Duda zawetuje Lex TVN?

Według nieoficjalnych doniesień portalu Gazeta.pl Andrzej Duda ma zawetować Lex TVN. Otoczenie głowy państwa powiedziało w rozmowie z portalem, że „nawet trudno sobie wyobrazić, co trzeba byłoby zmienić w tej ustawie, żeby prezydent mógł ją podpisać”.

Z powodu ewentualnego weta Duda miał nie chcieć spotkać się w cztery oczy z Jarosławem Gowinem. Były wicepremier mówił, że będzie namawiał do tej decyzji głowę państwa. Duda miał chcieć jednak uniknąć zarzutów w przeszłości, że to lider Porozumienia przekonał go do zawetowania lex TVN. Ruch prezydenta ma być „sposobem na powrót do wielkiej polityki”.

Duda: Będę stał cały czas na straży konstytucyjnych zasad

Wiele domysłów wywołały słowa Andrzeja Dudy, które padły przy okazji obchodów 101. rocznicy bitwy warszawskiej– Zapewniam wszystkich, że będę stał cały czas na straży konstytucyjnych zasad. W tym zasady wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasady prawa własności i wszystkich innych zasad konstytucyjnych, równego traktowania, zasady proporcjonalności i wszystkiego tego, co ważne w państwie demokratycznym – wymieniał prezydent.

Głos w sprawie nowelizacji tzw. ustawy medialnej zabrał też w rozmowie z „Super Expressem” ojciec prezydenta. Jan Tadeusz Duda zapewnił, że jego syn „nie dopuści do likwidacji TVN, bo nie chce ograniczać debaty publicznej i wolności słowa”.

Czytaj też:

Top of the Top Sopot Festival 2021. Dziennikarze „dopiekli” Dudzie i Kukizowi. Co powiedzieli?