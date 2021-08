Duda zawetuje „lex TVN”? „Będę stał na straży wolności słowa i swobody działalności gospodarczej”

Andrzej Duda zabrał głos przy okazji obchodów 101. rocznicy bitwy warszawskiej, czyli Święta Wojska Polskiego na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Prezydent mówił przede wszystkim o polskiej obronności.

– Chcę mocno podkreślić ze swojej strony, że na nas, Polaków, wierzę w to głęboko, sojusznicy zawsze mogą liczyć. My ze swojej strony z całą pewnością dotrzymamy postanowień traktatu północno-atlantyckiego, w tym artykułu 5 o kolektywnej obronie, o sojuszniczej pomocy – zapewnił Duda.

„Polska umów dotrzymywała, dotrzymuje i będzie dotrzymywała”

Ale prezydent nie mówił wyłącznie o traktacie północno-atlantyckim. – Wierzę w to głęboko i zapewniam o tym jako prezydent RP wszędzie tam, gdzie mam na to wpływ, że będziemy również dotrzymywali innych naszych zobowiązań, także wynikających z umów dwustronnych, nie tylko tych dotyczących współpracy militarnej i bezpieczeństwa, ale także dotyczących współpracy gospodarczej, współpracy handlowej i innych rodzajów współpracy – mówił Duda. – Pacta sunt servanda. Polska umów dotrzymywała, dotrzymuje i będzie dotrzymywała – potwierdził.

Możliwe, że to odwołanie do przyjęcia przez Sejm ustawy „lex TVN”. Jeżeli to prawo wejdzie w życie, zmusi amerykański koncern Discovery do odsprzedaży większości udziałów w grupie TVN. W tym kontekście przypomina się traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych podpisany przez Polskę i USA w 1990 roku Waszyngtonie. Wielu komentatorów uważa, że „lex TVN” bezpośrednio łamię tę umowę.

Duda: Będę stał cały czas na straży konstytucyjnych zasad

Prezydent odniósł się również do wartości. – Zapewniam wszystkich, że będę stał cały czas na straży konstytucyjnych zasad. W tym zasady wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasady prawa własności i wszystkich innych zasad konstytucyjnych, równego traktowania, zasady proporcjonalności i wszystkiego tego, co ważne w państwie demokratycznym – wymieniał. – Nie mam żadnych wątpliwości, że taki jest właśnie obowiązek prezydenta RP i ten obowiązek będzie realizowany przez prezydenta RP, strażnika Konstytucji, prezydenta RP zwierzchnika sił zbrojnych – podkreślił.

