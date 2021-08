Lewica pogrąża się w kolejnym konflikcie. Rozenek wytacza nowe działa przeciw Czarzastemu

Przypomnijmy, że najpierw Andrzej Rozenek ogłosił, że zamierza zawalczyć z Włodzimierzem Czarzastym o fotel prezesa Nowej Lewicy. Później jednak Włodzimierz Czarzasty zdecydował, że nie przyjmie Rozenka do frakcji SLD w Nowej Lewicy. – To jednoosobowa decyzja Włodzimierza Czarzastego – poinformował poseł w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Przyjęcie do jednej z frakcji Nowej Lewicy (SLD lub Wiosna) to warunek konieczny, by być członkiem partii. Z kolei bez członkostwa w partii trudno walczyć o funkcje, które w tej partii chce się pełnić. I tu sytuacja się komplikuje.

Politycy mieli powalczyć o fotel przewodniczącego partii Nowa Lewica, jednak decyzja Czarzastego utrudnia te zmagania. W komentarzach w sieci zaroiło się od krytyki postawy Czarzastego. Internauci wskazywali, że w ten sposób Czarzasty „wycina” swojego rywala.

Andrzej Rozenek publikuje pismo od Włodzimierza Czarzastego

Teraz Rozenek zamieścił wpis, w którym pokazuje pismo, jakie dostał od Czarzastego i informuje o krokach, które sam zamierza podjąć. W piśmie od Czarzastego czytamy, że odmawia mu on członkostwa we frakcji SLD z uwagi na jego krytyczne wypowiedzi w mediach. Rozenek wskazuje z kolei, że pismo dostarczono mu 26 sierpnia, choć datowane jest na 18 sierpnia, a sam dokument został złożony przez osobę nieuprawnioną w rozumieniu statutu Nowej Lewicy. To, zdaniem posła, czyni całą decyzję nieważną.

