Odważna deklaracja Trzaskowskiego. Chodzi o związki partnerskie

W „Kropce nad I” w TVN24 Rafał Trzaskowski zadeklarował, że jedną z pierwszych decyzji Platformy Obywatelskiej po przejęciu władzy byłoby wprowadzenie związków partnerskich. – Podczas debaty z Donaldem Tuskiem były pytania bardzo trudne i dosadne i ja odpowiadałem na to jasno. Przede wszystkim natychmiast związki partnerskie i Donald Tusk też potwierdził, że to jest pierwsza decyzja, która powinien nowy rząd, jeżeli będzie to rząd opozycyjny, wcielić w życie – zapowiedział prezydent Warszawy w rozmowie z Moniką Olejnik.

Tusk o związkach partnerskich

Podczas Campusu Polska w podobnym tonie wypowiedział się przewodniczący Platformy Obywatelskiej. – Mogę zadeklarować, że jeśli ja będę stał na czele większości parlamentarnej po wyborach parlamentarnych, jedną z pierwszych decyzji będzie zgoda na związki partnerskie w Polsce – powiedział Donald Tusk.

Były premier przyznał, że jest przekonany, że „dla bardzo wielu Polaków to jest ciągle coś, co niełatwo przychodzi im akceptować, jednak należy robić wszystko, aby osoby nieheteroseksualne czuły się nie tylko uprawnione do zawarcia związku małżeńskiego, ale także, żebyśmy wszyscy czuli się wobec siebie dobrze, żebyśmy znaleźli w sobie gotowość do akceptacji”.

