Żona Marka Jakubiaka znów próbuje swoich sił w polityce. Kim jest Irmina Ochenkowska?

Irmina Ochenkowska swój udział w wyborach do sejmiku województwa ogłosiła na antenie telewizji wPolsce.pl. Kandydatka to nie tylko wiceprezes Browarów Regionalnych Jakubiak, ale też małżonka Marka Jakubiaka, przedsiębiorcy i posła VIII kadencji. Już raz próbowała wejść do dużej polityki – w 2015 roku z list Kukiz'15 starała się o wejście do Sejmu. Wtedy jednak uzyskała kiepski wynik i nie mogła liczyć na mandat poselski.

Ochenkowska posiada tytuł magistra pedagogiki pracy i organizacji. Ukończyła także Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia oraz studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów. Jak sama o sobie pisze, jej pasją są "nowe technologie w dziedzinie medycyny i informatyki, projektowanie mody, malarstwo, mineralogia, ogrodnictwo i strzelectwo".

Żona Marka Jakubiaka do sejmiku województwa mazowieckiego spróbuje wejść z okręgu płocko-ciechanowskiego. Będzie zajmować drugie miejsce na liście wyborczej. Obecnie należy do ugrupowania politycznego swojego męża – Federacji dla Rzeczpospolitej.

