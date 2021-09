Balcerowicz odpowiada na krytykę dotyczącą wystąpienia na Campusie

Leszek Balcerowicz był jednym z gości Campusu Polska Przyszłości organizowanego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Były wicepremier w odniesieniu do swojego przemówienia napisał, że „w reakcji na jego poniedziałkowe wystąpienie w Olsztynie niektórzy życzliwi zwracali mu uwagę, że za mało głaskał po głowie młodych dyskutantów”. „Może mają rację, ale ja po prostu od lat traktuję młodych ludzi jak dorosłych, a nie jak dzieci” – skomentował Balcerowicz.

Były minister finansów już wcześniej zabrał głos na temat swojego przemówienia na Campusie. „Uczestnikom spotkania i jego obserwatorom na YouTube pozostawiam jego ocenę. Co do mnie, to dawno nie spotkałem tylu zdecydowanych, młodych zwolenników ustroju praworządności i wolności, czyli liberalizmu” – brzmiał wpis.

Leszek Balcerowicz na Campusie Polska Przyszłości. Kontrowersje byłego wicepremiera

Co spowodowało falę krytyki, z którą musiał zmierzyć się Balcerowicz? Jeden z młodych mężczyzn zapytał byłego wicepremiera, czy jego słynne reformy można nazwać „napluciem ludziom w twarz”. To było nawiązanie do słów Balcerowicza, który w ten sposób wypowiedział się o Polskim Ładzie. Były prezes NBP uznał, że te słowa to „próba obrazy” a osoba z publiczności popełniła „głupi błąd i porównała sytuacje nieporównywalne”.

Szerszym echem odbiły się również słowa byłego ministra finansów o tym, że nie da się z całą pewnością ocenić wpływu działań człowieka na globalne ocieplenie. Były wicepremier zaproponował również „internetowy pręgierz” z imionami, nazwiskami i wizerunkami skompromitowanych dziennikarzy „Wiadomości”.

