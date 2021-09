Ostra reakcja Joanny Muchy. „Proponuję używać jej w toalecie”

We wtorek „Super Express” informował o możliwym sensacyjnym transferze. Według informatorów dziennika, Joanna Mucha miała być namawiana przez Donalda Tuska do powrotu do Platformy Obywatelskiej. Przypomnijmy, że z partii odeszła w styczniu 2021 roku, gdy ta znajdowała się pod rządami Borysa Budki. – Nie wierzę, że partia jeszcze kiedykolwiek wygra wybory – tłumaczyła.

„SE” donosił, że po powrocie do sterów Tuska była minister miała zmienić jednak zdanie, co ma wkrótce zakończyć się jej odejściem z klubu parlamentarnego Polska 2050. Mucha miała być niezadowolona także ze spadających notowań ugrupowania Hołowni oraz atmosfery między posłami.

Joanna Mucha uderza w „Super Express”

Na publikację ostro zareagowała sama zainteresowana, choć wcześniej nie chciała rozmawiać na ten temat z dziennikarzami. Joanna Mucha we wpisie na Twitterze ostro skrytykowała „Super Express” . „Jakie »źródła«, takie newsy i taka gazeta. Proponuję używać jej w toalecie, do niczego więcej się nie nadaje” – napisała. „Nic, kompletnie nic w tym artykule nie jest prawdą. O powrocie do PO z nikim, powtarzam NIKIM nie rozmawiałam, NIE MAM ZAMIARU wracać. Skąd oni to biorą?” – pytała (pisownia oryginalna – red.).

