Referendum w Szwajcarii. Obywatele decydują o małżeństwach homoseksualnych i adopcji dzieci

Do tej pory w Szwajcarii pary jednopłciowe mogły zawrzeć związki partnerskie oraz prawo do adopcji dzieci wychowywanych przez jednego z partnerów. Teraz te prawa mogą zostać poszerzone. Pary jednopłciowe mają dostać prawo zawierania małżeństw i adopcji niespokrewnionych z nimi dzieci. Małżeńskie pary lesbijskie mają mieć również możliwość urodzenia dzieci poprzez dawstwo nasienia, co obecnie legalne jest tylko dla zamężnych par heteroseksualnych.

Znowelizowana ustawa o małżeństwach homoseksualnych i adopcji dzieci przez takie pary zostały zatwierdzone przez rząd i parlament Szwajcarii już w ubiegłym roku. Jednak opozycja doprowadziła do referendum i to obywatele bezpośrednio podejmą ostateczną decyzję w tej sprawie.

Większość Szwajcarów za liberalizacją prawa

Według najnowszego sondażu zdecydowana większość 63 proc. Szwajcarów popiera zaproponowane zmiany w prawie. Przeciwko jest 35 proc. uprawnionych do głosowania.

Warto zauważyć, że na skutek kampanii prowadzonej przez konserwatystów ten odsetek zmalał w ciągu miesiąca, kiedy zwolenników i przeciwników liberalizacji prawa było odpowiednio 69 proc. i 29 proc.

