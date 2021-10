Andrzej Duda z żoną na Cyprze. Odebrał złoty klucz do miasta

Andrzej Duda wraz z żoną Agatą Kornhauser-Dudą przebywa na oficjalnej, dwudniowej wizycie na Cyprze. 8 października prezydent udał się do Pafos. Pierwszym punktem w tym mieście był udział w uroczystym wręczeniu polskiej głowie państwa złotego klucza do miasta Pafos. Dokonał tego w Urzędzie Miasta burmistrz miejscowości Phedonas Phedonos.

Burmistrz Pafos podkreślił, że wizyta Dudy w jego mieście to zaszczyt. Wyraził nadzieję, że polskie firmy zdecydują się inwestować w Pafos. Phedonos nawiązał do Krakowa, który uznał za kolebkę związków polsko-cypryjskich. Przypomniał, że w 1364 r. na zjeździe monarchów i książąt był tam obecny król Cypru Piotr I. Burmistrz Pafos wspomniał też o Uniwersytecie Jagiellońskim, który ma być łącznikiem pomiędzy Pafos i misją archeologiczną pod kierownictwem prof. Ewdoksii Papuci-Władyki.

Cypr. Andrzej Duda odebrał złoty klucz do miasta Pafos

Polski prezydent podziękował za wyróżnienie, przyjmując je jako znak wielkiej przyjaźni i otwarcia wobec polskości. Duda wyraził wdzięczność mieszkańcom Pafos za to, że dobrze przejmują mieszkających tu Polaków. Stwierdził, że Pafos jest kolebką cywilizacji europejskiej. – To właśnie dlatego na stałe jest tutaj od 1965 roku, a więc od 56 lat, Polska Misja Archeologiczna – mówiła polska głowa państwa.

Duda w nawiązaniu do słów Phedonosa o wizycie króla Piotra I w Krakowie zaznaczył, że „historia współpracy polsko-cypryjskiej i stosunków dyplomatycznych jest więc dłuższa niż tylko te ostatnie sześćdziesiąt lat”. Prezydent zaznaczył, że wielu krakowian lubi przyjeżdżać do Pafos i „jak Bóg pozwoli, to po zakończeniu prezydentury wraz z żoną pojawią się tu jeszcze, jako zwykli turyści”. Głowa państwa zażartowała, że skoro „dali nam klucze, to możemy przyjechać, kiedy chcemy”.

Na koniec wizyty para prezydencka odwiedziła punkt archeologiczny w towarzystwie prof. Ewdoksii Papuci-Władyki oraz jej zespołu. W tym roku obchodzona jest 60. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Cyprem.

