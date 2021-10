Brejza zdegustowany zachowaniem Jachiry w Sejmie. „To świętość”

Słynąca z niekonwencjonalnych wystąpień w Sejmie Klaudia Jachira podczas debaty w Sejmie nad ustanowieniem roku 2022 rokiem Marii Konopnickiej zaprezentowała własną wersję Roty.

Sejm. „Rota” w wykonaniu Klaudii Jachiry

– Gdyby Maria Konopnicka pisała „Rotę” dzisiaj, to pewnie brzmiałaby ona tak: Nie rzucim Unii skąd nasz ród, praw kobiet ani mowy. Polskie my córy, polski lud, Rzepichy szczep piastowy. Nie damy, by nas zgłębił wróg! Tak nam dopomóż Tusk, tak nam dopomóż Lempart! – powiedziała posłanka KO. – Do krwi ostatniej kropli z żył bronić będziemy sądów. Aż się rozpadną w proch i w pył niesprawiedliwe wasze rządy! Twierdzą nam będzie każdy próg! Tak nam dopomóż Hołownia, tak nam dopomóż Biedroń! – dodała.



Jak się okazuje, happening posłanki nie wszystkim przypadł do gustu. Klubową koleżankę skrytykował m.in. Krzysztof Brejza. „Trzech moich pradziadków walczyło w Powstaniu Wielkopolskim. Jeden z nich był ranny. »Rota« Marii Konopnickiej to świętość” – napisał senator na swoim profilu na Twitterze.

Kosiniak-Kamysz o happeningu Jachiry: Jest mi przykro

W podobnym tonie wypowiedział się Władysław Kosiniak-Kamysz. – Nie przystoi w polskim Sejmie przeinaczanie utworu, który był symbolem walki o wolność, o Polskę, o prawo do nauczania języka polskiego. Utwór Marii Konopnickiej jest jedną z najważniejszych pieśni patriotycznych Polski i powinien być szanowany przez wszystkich – stwierdził szef PSL.

Polityk dodał, że „tego typu zachowania są po prostu przykre”. – Jest mi po ludzku przykro, że ta pieśń została przeinaczona i zmieniona w taki sposób, żeby wykorzystać to politycznie. Dzisiaj ona ma łączyć, a nie dzielić Polaków i ma być wyrazem patriotyzmu, miłości do ojczyzny – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Czytaj też:

Kidawa-Błońska upomniała Jachirę, zareagował Cymański. „PiS narobił bałagan, PiS będzie to sprzątał”