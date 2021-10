Jaką nauczycielką była Agata Duda? Uczniowie wspominają lekcje z Pierwszą Damą

Agata Duda jest z wykształcenia germanistką. W 1997 roku ukończyła studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej praca magisterska dotyczyła tetralogii Horsta Bienka.



Zanim Andrzej Duda zwyciężył w wyborach prezydenckich, Agata Kornhauser-Duda była nauczycielką. Od 1998 roku uczyła języka niemieckiego w w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Pierwsza Dama nauczała do końca roku szkolnego 2014/2015, a więc przez blisko 17 lat. Co ciekawe, do szkoły, w której była nauczycielką, chodził przed laty Andrzej Duda.

Jak uczniowie wspominają Agatę Dudę?

Portal NaTemat postanowił zapytać byłych uczniów Agaty Kornhauser-Dudy, jak wspominają jej lekcje. Jak się okazuje, byli licealiści byli zadowoleni ze sposobu, w jaki Pierwsza Dama uczyła niemieckiego. Chwalili byłą nauczycielkę za profesjonalne przygotowanie do matury. – Jest naprawdę świetną nauczycielką, bardzo dobrze uczy – powiedziała jedna z byłch uczennic. – Bardzo profesjonalna, znakomicie uczy niemieckiego, posiada bardzo dużą wiedzę, chwalę ją – dodał inny były uczeń.

W podobnym tonie wypowiadał się dyrektor szkoły, w której pracowała żona Andrzeja Dudy. – Tuż po zwycięstwie męża w II turze wyborów prezydenckich, Agata Duda przyszła normalnie do pracy. Jest bardzo lubiana przez nauczycieli i, co istotne, uczniów – mówił w rozmowie z TVN24 Marek Stępski.

