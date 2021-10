Osobliwy wątek tzw. afery mailowej. Andrzej Duda i cud w Trzebnicy

Przed wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce w Trzebnicy znaleziono relikwie św. Jadwigi Śląskiej. Według lokalnych mieszkańców przyczyniły się one do braku zachorowań, co zostało uznane za cud. Podczas kampanii miasto odwiedził Andrzej Duda, co miało wpłynąć na jego zwycięstwo w wyborach.

W serwisie „Poufna Rozmowa” pojawił się kolejny wątek, który ma być związany z rzekomą „aferą mailową”. Znalazły się tam informacje, które mają być związane z kampanią wyborczą Andrzeja Dudy. Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot miał otrzymać wiadomość, w której zachęcano głowę państwa do odwiedzenia Trzebnicy na Dolnym Śląsku – poinformowała Wirtualna Polska. Andrzej Duda otrzymał zaproszenie do Trzebnicy Sprawa ma być związana z relikwiami św. Jadwigi Śląskiej, które znaleziono w marcu 2020 r. Nastąpiło to dzień przed ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce. Relikwie miały przyczynić się do braku zachorowań na koronawirusa, co lokalnie miało zostać uznane za cud. Duda skorzystał z zaproszenia i wybrał się do Trzebnicy 12 czerwca 2020 r. Burmistrz Marek Długozima powiedział WP, że podczas wizyty prezydent odwiedził sanktuarium, a kustosz zapoznał go ze sprawą odkrycia relikwii. – Nie ma tutaj przypadku. Czuliśmy wsparcie świętej Jadwigi Śląskiej podczas epidemii. Drugi wymowny znak to była właśnie wygrana prezydenta w wyborach. Tak, sądzę, że jako katolikowi święta mu w tym pomogła – dodał samorządowiec. Wpływ relikwii św. Jadwigi Śląskiej na pandemię koronawirusa w Polsce – Podczas epidemii nie mieliśmy zakażeń wśród wiernych, jakichś spektakularnych zdarzeń, było mniej tych ciężkich przypadków. Jestem przekonany, że to jej zasługa – stwierdził z kolei proboszcz sanktuarium. Ks. Piotr Filas był pierwszą osobą, która uznała, że odnalezienie szczątków świętej Jadwigi Śląskiej jest „wyraźnym znakiem od Boga”. Duchowny przypomniał, że święta słynęła z pomocy chorym na choroby zakaźne jak np. trąd. Czytaj też:

