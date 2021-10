Gdula oburzony oskarżeniami Dziambora. „Głupoty pan opowiada, niech pan skończy kłamać”

Jednym z tematów poruszonych przez polityków w „7. Dniu Tygodnia” był kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej oraz przyjęta przez Sejm ustawa dotycząca budowy zapory na granicy z Białorusią. – Było mnóstwo gadania, że przez dziennikarzy służby nie mogą sobie poradzić z nielegalną migracją. Wprowadzono stan wyjątkowy, w strefie przygranicznej nie ma posłów i dziennikarzy a mimo tego każdego dnia jest ponad 500 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Nie dotrzymujecie słowa – powiedział Maciej Gdula.

Zdaniem posła Lewicy „zapora na granicy nie będzie stanowić w pełni skutecznej ochrony granicy”. – Był porządny mur berliński, a i tak ludzie przechodzili. Budowa tej zapory sprawi, że będzie większy przepływ migrantów przez Bug i więcej ofiar śmiertelnych – tłumaczył polityk. – Codziennie z Turcji lecą cztery samoloty do Mińska, domagajcie się sankcji wobec Turcji, która uczestniczy w tym procederze. A wy zamiast tego kupujecie od nich drony – stwierdził parlamentarzysta.

Dlaczego Konfederacja poparła projekt PiS?

W odpowiedzi Jarosław Sellin stwierdził, że „Polska musi być wiarygodna nie tylko wobec społeczeństwa, ale także wobec UE”. – Widziałem zdjęcia z minionej nocy, gdzie grupa migrantów, młodych mężczyzn bije metalowymi drągami w ogrodzenie chcąc je sforsować. Na takie zachowania nie ma przyzwolenia – podkreślił wiceminister kultury.

Artur Dziambor zaznaczył, że „nie ufa za grosz rządowi PiS, jednak kwestie ochrony granic powinny pozostać ponad politycznymi sporami, dlatego Konfederacja poparła pomysł budowy zapory”. – Pan Gdula, który negocjował możliwość nielegalnego przejścia przez granicę tego nie rozumie – stwierdził poseł. – Chciałem tylko podejść, bzdury pan opowiada i głupoty. Niech pan skończy kłamać – odparł Maciej Gdula.

Gdula kontra Dziambor

Według posła Konfederacji „opozycja lewicowa nie rozumie zagrożenia ze strony migrantów”. – Mur to jedyny sposób na ograniczenie nielegalnych migracji. Dwa dni temu to było 700 osób, jakbyśmy puścili ich bez żadnej kontroli to mielibyśmy średniej wielkości miasto idące przez Polskę do Niemiec – wyjaśnił Artur Dziambor.

W dalszej części programu Maciej Gdula przyznał, że dziwi się Konfederacji, która tyle mówi o wolności, a popiera rząd, który chce tą wolność ograniczać. - Odcina się nas od informacji na granicy. Nie można poradzić sobie z problemem, jeśli nie mamy jego pełnego obrazu. To nie jest kilkadziesiąt tysięcy osób, tylko te same osoby, które są wypychane poza granice - wyjaśnił parlamentarzysta.

